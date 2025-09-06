¥ï¡¼¥¯¥Þ¥óŽ¢ÈèÏ«²óÉü¥¦¥§¥¢Ž£¤Ç²Á³ÊÇË²õ¤ÎÂç¾¡Éé
¹ÊóÃ´Åö¤Î¾®¿ý°É¼Â»á¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ö¥á¥Ç¥£¥Ò¡¼¥ë ¥¦¥©¡¼¥à¡×¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê³Æ1900±ß¡Ë¡¢¾å²¼¥»¥Ã¥È¤Ç3800±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹ÊóÃ´Åö¤Î¾®¿ý°É¼Â»á¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ö¥á¥Ç¥£¥Ò¡¼¥ë ¥¦¥©¡¼¥à¡×¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê³Æ1900±ß¡Ë
9·î1Æü¤Ë¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤¬È¯É½¤·¤¿¡¢¡ÈÈèÏ«²óÉü¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¥¦¥§¥¢¡É¡Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡Ö¥á¥Ç¥£¥Ò¡¼¥ë¡×¡Ë¤¬É¾È½¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¶Ã¤¯¤Î¤Ï²Á³Ê¤À¡£
1Ëç1900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤«¤é¤È¤¤¤¦°Â¤µ¤Ç¡¢1Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¤¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¶¥¹ç¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌó5Ê¬¤Î1¤Î²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¡È¸ú²Ì¸úÇ½¤Ï¾å²¼¥»¥Ã¥È¤ÇÁÇÈ©¤ËÄ¾ÀÜÃåÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾å²¼¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤â3800±ß¤È¤Ê¤ë¡£
ÈÎÇäËç¿ô¤â»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏÄã²Á³Ê¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¿Íµ¤¤À¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤°¤ËÉÊÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Ï200ËüËç¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á180ËüËç¤¬¥¦¥§¥¢Îà¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î20ËüËç¡Ê20ËüÅÀ¡Ë¤¬¼§µ¤¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤äÉß¤¥Ñ¥Ã¥É¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢¾¦ÉÊ¡¦¾®ÊªÎà¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¼Ò¡Ë
¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Æ±Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö2025Ç¯½©Åß¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤ò»ë»¡¤·¡¢³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¼èºà¤·¤¿¡£
ÈÎÇäËç¿ô¤ÏºòÇ¯¤Î10ÇÜ¤Ë
¡Öº£²óÈ¯Çä¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢»Ô¾ì¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï2021Ç¯¤«¤éÈèÏ«²óÉü¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëÈ¾ÅÄ½ÔÌé»á¡ÊÀ½ÉÊ³«È¯ÉôÂè2Éô¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¢°Ê²¼È¯¸À¤ÏÆ±»á¡Ë¤Ï¡¢¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£4Ç¯Á°¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡£
¡ÖºÇ½é¤Ë³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥§¥¢¡Ê¿ÈÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿µ¡Ç½À¥¦¥§¥¢¡Ë¤Ç¤¹¡£¥ï¡¼¥¯¥Þ¥óÀ½ÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸½¾ìºî¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ïºî¶È¸½¾ì¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤â¡ÈÃå¤ë¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¡É¤ò·Ç¤²¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ËÃå¤Æºî¶È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁÊµá¤Ç¤·¤¿¡×
¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡Êcompression¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö²Ã°µ¡×¡Ö°µ½Ì¡×¤Î°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¡¢¿½ÌÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¿ÈÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¶ÚÆù¤ÎÆ°¤¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëµ¡Ç½À¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¶¥¹ç¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ï¿ÈÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥§¥¢¤À¤È¥ï¡¼¥¯¡Êºî¶È¡¦»Å»ö¡Ë¤Ç¤·¤«»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æµ¢Âð¸å¤ËÃå¤ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
ÈÎÇäËç¿ô180ËüËç ¡Ê´ØÏ¢´Þ¤á¤Æ200ËüËç¡Ë¤Ï¡¢¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤¤¤Î¤«¡©
¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÁ°Îã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºòÇ¯¤Î½©ÅßÍÑ¤ÎÆ±¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ20ËüËç¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î10ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÂç¾¡Éé¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ç¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÈ¾ÅÄ½ÔÌé¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥ë¡¼¥àÍÑ¤Ï¡È¥Ñ¥¤¥ëÀ¸ÃÏ¡É¤Ë
ÆùÂÎ¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¿¦¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤¬¡¢»Å»ö¤ÎÈèÏ«²óÉü¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤Ï¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤âÆ±¤¸¤À¤í¤¦¡£¼¼ÆâÃå¤È¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÃå¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢ÁÇºà¤Ë¤â¹©É×¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÈÈèÏ«²óÉü¥¦¥§¥¢¡É¤Ï¾å²¼¤È¤â¤Ë¥Ñ¥¤¥ëÀ¸ÃÏ¡¢¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¡Ê¥á¥Ç¥£¥Ò¡¼¥ë ¥ë¡¼¥à¥Ñ¥¤¥ë¡Ë¤ÎÄ¹Âµ¥·¥ã¥Ä¤ÎÁÇºà¤Ï¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÁÇºà¤â¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%¤À¡£¾å²¼¤È¤âM¥µ¥¤¥º¤òÃæ¿´¤Ë½÷À¤¬Ãå¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢¼ç¤Ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¸þ¤±¡Ê¥á¥Ç¥£¥Ò¡¼¥ë ¥¦¥©¡¼¥à¡Ë¤Ï¡¢½©ÅßÍÑ¤Ë¡È¤Õ¤ó¤ï¤ê¤¢¤¿¤¿¤«¡É¤ò·Ç¤²¡¢¾å²¼¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡ß¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡Ë¤È¤â¤ËÁÇºà¤Ï¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë80¡ó¡¦¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó20¡ó¤Ç¡¢Î¾ÌÌµ¯ÌÓ¥Õ¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥½¥Õ¥È¤ÊÈ©¿¨¤ê¤À¡£
¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¸þ¤±¾¦ÉÊ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÎ©¤Á»Ñ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Æ±¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤â¡¢¸Ä¿ÍÍÑ¤ËÇã¤Ã¤ÆÃåÂ³¤±¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
È¾ÅÄ»á¼«¿È¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¿ôÇ¯´Ö¡Ö½ÐÄ¥»þ¤Ë»ý»²¤·Ëº¤ì¤ë°Ê³°¤ÏÃå¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤Ü¤¯¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÈèÏ«¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¡¢Ãå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¸ú²Ì¡¦¸úÇ½¤Î¼Â¾Ú¤ÈÈ¿¶Á¤Ï¡©
¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¡×¤ÎÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¤¿¾¦ÉÊ¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡ØÈèÏ«²óÉü¡Ù¡Ø·ì¹ÔÂ¥¿Ê¡Ù¡Ø¶ÚÆù¤Î¥Ï¥ê¡¢¥³¥ê¤Î´ËÏÂ¡Ù¡Ø¶ÚÆù¤ÎÈè¤ì¤ò·Ú¸º¡Ù¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤Æ¸ú²Ì¡¦¸úÇ½¤ò¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ë¼¨¤¹¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ÎÎ×¾²»î¸³¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÎ×¾²»î¸³¤ÏµÒ´ÑÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈ½Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¼«¼Ò¤ÇÎ×¾²»î¸³¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³°Éô¤Î°åÎÅÉÊ³«È¯¶ÈÌ³¼õÂ÷µ¡´Ø¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ó¥º¸þ¤±¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡Ê¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Ï2021Ç¯¤«¤é¥×¥í¿¦¿Í¸þ¤±¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÈÎÂ¥¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤¬1ÅÀ¤¢¤¿¤ê¿ôËüËçÃ±°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬SNSÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤¬¹¤Þ¤ê¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô¤Ï170ËüËç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖºÇ½é¤ËÈÎÇä¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸·¤·¤¤¤´°Õ¸«¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¤â¡Ø¤³¤ì¤òÃå¤Æ¿²¤ë¤ÈÌÜ³Ð¤á¤¬ÎÉ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¹¥°ÕÅª¤Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬Â¿¤¯¡¢³«È¯Ã´Åö¤È¤·¤ÆÎÏ¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤äÈ¿¶Á¤â¡¢º£²ó¤Î¡Ö200ËüËç¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
Å¸¼¨²ñ¤ÇÄÄÎó¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ·²¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢15Ç¯¤ÎÎò»Ë
¼Â¤ÏÉ®¼Ô¤Ï¡¢2016Ç¯¤«¤é¿ô²ó¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡×¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ù¥Í¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢2010Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢Îß·×¤Ç30ËüËç¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ê¼èºà»þ¡Ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æµ»ö¤ò¼¹É®¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö±¿Æ°Ãæ¤ËÃå¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥§¥¢¡×¡£¤Þ¤À¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤ÎÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤À¡£PHTÁ¡°Ý¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿ÆÃ¼ìÁ¡°Ý¤òÍÑ¤¤¤¿¥¦¥§¥¢¤ÇÆ±¼Ò¤Ï¶È³¦¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÎß·×ÈÎÇä¿ô¤Ï200ËüËç¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¯¥»¥Õ¥Ù¥ë¥¬¡¼¥É¡×¡ÊAXF¡Ë¤À¡£¥Ù¥ë¥¬¡¼¥É¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¡Ë¤¬Å¸³«¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¤ÏÀ½Ìô²ñ¼Ò¤ÎÆÃµöµ»½ÑIFMC.¡Ê¥¤¥Õ¥ß¥Ã¥¯¡á½¸ÀÑµ¡Ç½À¥ß¥Í¥é¥ë·ë¾½ÂÎ¡Ëµ¡Ç½¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¼Ò¤ÏÌîµåÍÑËÉ¶ñ¤òÃæ¿´¤ËÄ¹Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÌ¾¤ÊMLB¡Ê¥¢¥á¥ê¥«Âç¥ê¡¼¥°¡ËÁª¼ê¤¬¾¦ÉÊ¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤À¡£
¶áÇ¯¤Ï¡Ö¥Ð¥¯¥Í¡ÊBUKUNE¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÈÎÇäËç¿ô¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿¶¥¹ç¤È¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¾¦ÉÊ¤È¤Î°ã¤¤¤Ï²¿¤«¡£
¡ÖÂ¾¼Ò¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤â¡Ø·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¤ÆÈèÏ«Êª¼Á¤äÏ·ÇÑÊª¤ÎÇÓ½Ð¤òÂ¥¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦µ¡Ç½À¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»ëÅÀ¤Ç¤ÏÂçº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢±óÀÖ³°Àþ¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹»ÈÍÑ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤â¡¢À¸ÃÏ¤ÎÁ¡°Ý¤ò¹½À®¤¹¤ë»å¤Ë¤É¤¦Îý¤ê¤³¤à¤«¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤ÏÆÈ¼«µ»½Ñ¤ÇÁ¡°Ý¤ËÎý¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¤Ê¤¼¡¢¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤ÏÄã²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤«
¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢·è¤·¤Æ°Â¤¯¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤¬1Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å²¼¤Ç3Ëü±ßÂæ¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£ÆÈ¼«µ»½Ñ¤Î³«È¯¤ä¸øÅªµ¡´Ø¤Î¿½ÀÁ¤ËÂ¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡£
¡Ö°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¡×¤ò¾¦ÉÊ¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¤Ë¤ÏÎ×¾²»î¸³¤Î¥¯¥ê¥¢¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤½¤ÎÈñÍÑ¤Ï¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÇ¯¼ýÊ¬¡×¤À¤ÈÊ¹¤¯¡£³¤³°¤Ç¤âÈÎÇä¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÈÎÇä¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¡¢ÊÌÅÓÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÈñÍÑ¤¬¾¦ÉÊ²Á³Ê¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤¼¡¢¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Ï¶¥¹ç¤Î5Ê¬¤Î1¤È¤¤¤¦Äã²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢º£²ó¤Î180ËüËç¡Ê¥¦¥§¥¢Îà¡Ë¤È¤¤¤¦¥¹¥±¡¼¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¸¶²ÁÎ¨¤â·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Î×¾²»î¸³ÈñÍÑ¤â1Ëç¤¢¤¿¤ê¤Ë´¹»»¤¹¤ì¤ÐµÛ¼ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹¹ðÀëÅÁÈñ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤«¤±¤Æ¤ª¤é¤ºSNSÃæ¿´¤Ê¤Î¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤À¡£
¡Ö2020Ç¯¤«¤éÂ³¤¤¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³°½Ð¼«½Í¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬±¿Æ°ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡È¥³¥í¥ÊÂÀ¤ê¡É¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿´¿È¤È¤â¤ËÈèÏ«¤¹¤ë»þ´ü¤Ç¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤¬¿¤Ó¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢¶¥¹ç¤¬¥Æ¥ì¥ÓCM¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤êÇ§ÃÎÅÙ¤¬¸þ¾å¡¢ºòÇ¯¤«¤é¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿»Ô¾ì³ÈÂç¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤Î¤À¡£
¶áÇ¯¤Ï9·î¤Ç¤âÌÔ½ë¤¬Â³¤¡¢»Ä½ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤Þ¤À²Æ¡×¤È¤·¤ÆÁÊµá¤¹¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤â¤¢¤ë¡£²Æ¤ÎÈè¤ì¤ä»Å»ö¤ÎÈè¤ì¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼»Ô¾ì¤Ë¡¢º£¸å¤É¤¦¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
Å¸¼¨²ñ¤ÇÄÄÎó¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ·²¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
²Æ¤ÎÈè¤ì¡¢»Å»ö¤ÎÈè¤ì¤Ø¤ÎÁÊµá
¡Öº£²ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥Ò¡¼¥ë¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤ÈÆ±¤¸ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Éß¤¥Ñ¥Ã¥É¤ä¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¿²¶ñ¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢Éª¡Ê¤Ò¤¸¡Ë¤äÉ¨¡Ê¤Ò¤¶¡Ë¡¢¹ø¤ä¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£°áÎà¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½©ÅßÍÑ¤È¤·¤ÆÄ¹Âµ¾¦ÉÊ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Î½Õ²ÆÍÑ¤Ë¤ÏÇö¤¤À¸ÃÏ¤ÎÈ¾ÂµÍÑ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î·Ð±ÄÍýÇ°¤Ï¡ØÀ¼¤Î¤¹¤ëÊý¤Ë¡¢¿Ê²½¤¹¤ë¡£¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éµ¡Ç½Åª¤Ê¾¦ÉÊ¤òÄã²Á³Ê¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢200ËüËç¡Ê180ËüËç¡Ë¤òÅêÆþ¤·¤¿¤Î¤â¡¢¡ÖÀ¼¤Î¤¹¤ëÊý¤Ë¡×¤ÎÌÜÀþ¤À¤í¤¦¡£º£¸å¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Ê²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡Ê¹â°æ ¾°Ç· ¡§ ·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë