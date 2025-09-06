Aぇ! group、Ado、FRUITS ZIPPERら『笑ってコラえて！』“カメラに向かってごめんなさい”に登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Ado、Aぇ! groupらが、9月6日放送の『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！』に登場する。

■Adoが海外でのハプニングに「本当に申し訳ない」

「カメラに向かってごめんなさい！」のコーナーには、日本人で初めてアメリカ大陸ワールドツアーをソールドアウトさせたAdoが登場。そのツアー中、ある国でひとりで出かけた際に起きてしまったハプニングを明かし、「本当に申し訳ない」と謝る。

山田裕貴は、友人に頼まれたことをすっかり忘れて謝罪。新婚の錦鯉・長谷川は妻に「ごめんなさい」。妻に怒られてしまったその自身の行動を慌ててごまかそうとしたエピソードを明かす。

Aぇ! groupの佐野晶哉は、自身の家族がメンバーに迷惑をかけていると謝罪。声優・水田わさびは「推し活に本気すぎてごめんなさい」と、様々なアーティストを熱烈に応援しすぎて仕事そっちのけになっていることを笑いながら告白。

■北山宏光はついやってしまったことを告白

街の酔っぱらいたちのへのインタビューでは、個性豊かな「ごめんなさい」が続々。ある男性は、大阪から上京してきた両親が隣で見守るなか、「いつも迷惑かけてごめんなさい」と謝罪。そんな息子に、父と母は関西弁でツッコんだりボケたりとまるで家族漫才。ベロベロに酔った男性は、間もなく結婚する娘を思って号泣。両親に向けて「結婚はウソでした」という驚きの告白をする男性も。

子どもたちもかわいい「ごめんなさい」を連発。「わがままボディーでごめんなさい」という男の子や、「ラブラブすぎてごめんなさい」という幼稚園カップルが登場。カップルが繰り広げる大人顔負けの恋愛トークにゲストも仰天。その他、豪華有名人たちも登場し、カメラに向かって「ごめんなさい」エピソードを披露。

スタジオでは、ゲストも「ごめんなさい」。松本伊代は夫・ヒロミから頼まれていたことをすっかり忘れて、長時間ヒロミを待たせてしまったエピソードを披露。北山宏光は「皆さんもあると思うんですけど」と、ついやってしまったことを明かす。

