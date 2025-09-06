「本当に恥ずかしい」前回４強のインドネシアがFIFAランク185位の弱小国に大苦戦！０−０ドローで敗退危機に辛辣批判！元Jリーガーの指揮官にも酷評「韓国人監督の時より弱体化した」【U-23アジア杯予選】
現在開催中のU-23アジアカップ予選で、前回大会ベスト４のインドネシアはグループJの初戦で格下のラオスと対戦。地元シドアルジョで行われたにもかかわらず、まさかのスコアレスドローに終わった。
本大会に出場できるのは各組１位の11チームと２位の成績上位４チーム。韓国が同居しているだけに、痛恨の引き分けとなった。
A代表のFIFAランキングではインドネシアが118位なのに対し、ラオスは185位。弱小国に苦戦したことで、国内からは批判の声が上がっている。
同国のメディア『Bola Sport』は「本当に恥ずかしい成績。過去５試合でわずか１得点だ」と酷評した。
「試合が行われる前は、インドネシアが勝利する可能性が高いと予想されていた。ジェラルド・ファネンブルグ監督が率いるチームは、自国のサポーターの前でプレーしたが、低調なパフォーマンスを続けた」
また、ラオスのハ・ヒョクジュン監督は現在のインドネシアU-23代表チームは「シン・テヨン監督時代よりも弱体化している」と発言。同メディアも、A代表の監督と兼任で指揮を執っていた韓国人指揮官時代の方が良かったと見ているようだ。
「シン・テヨン監督の時代には容赦ない鋭さを見せていたが、現在はファネンブルグ監督によって鈍くなっている」
現役時代はオランダ代表で、ジュビロ磐田でも活躍した指揮官が窮地に立たされている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本代表の層の厚さは桁違いだ」韓国を沈めたE-１の得点王が落選…森保ジャパンの“凄まじい陣容”に韓メディアが衝撃！「彼でさえ入れないのか」
本大会に出場できるのは各組１位の11チームと２位の成績上位４チーム。韓国が同居しているだけに、痛恨の引き分けとなった。
A代表のFIFAランキングではインドネシアが118位なのに対し、ラオスは185位。弱小国に苦戦したことで、国内からは批判の声が上がっている。
「試合が行われる前は、インドネシアが勝利する可能性が高いと予想されていた。ジェラルド・ファネンブルグ監督が率いるチームは、自国のサポーターの前でプレーしたが、低調なパフォーマンスを続けた」
また、ラオスのハ・ヒョクジュン監督は現在のインドネシアU-23代表チームは「シン・テヨン監督時代よりも弱体化している」と発言。同メディアも、A代表の監督と兼任で指揮を執っていた韓国人指揮官時代の方が良かったと見ているようだ。
「シン・テヨン監督の時代には容赦ない鋭さを見せていたが、現在はファネンブルグ監督によって鈍くなっている」
現役時代はオランダ代表で、ジュビロ磐田でも活躍した指揮官が窮地に立たされている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本代表の層の厚さは桁違いだ」韓国を沈めたE-１の得点王が落選…森保ジャパンの“凄まじい陣容”に韓メディアが衝撃！「彼でさえ入れないのか」