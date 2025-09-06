メッツが5日（日本時間6日）、千賀滉大投手（32）をトリプルAシラキュースへ降格させたと発表した。スポーツ専門局「ESPN」電子版が報じた。

千賀の降格は、6月6日以降6回を投げ切れておらず、直近8先発で防御率6.56を記録していたことを受けてのもの。また今季は右ハムストリングの張りで1か月以上戦列を離れていた。

2023年にはオールスターに選出され、ナ・リーグ新人王投票で2位となった千賀は、今季序盤にはメッツのエース的存在だったが、その後不振に陥った。右腕は今季通算22試合に登板し、113.1イニングを投げ、7勝6敗、防御率3.02を記録している。

「これから彼についてどうするか議論することになると思う。我々の仕事は彼を立て直すことだ。しかし、厳しい状況が続いている」とメッツのカルロス・メンドーサ監督は先週末、千賀についてこう語っていた。契約上の規定により、マイナー降格には千賀本人の同意が必要だった。一方、メッツは捕手フランシスコ・アルバレスを負傷者リストから復帰させ、前日にブレーブスからウエーバーで獲得した右腕リリーバー、ワンダー・スエロをアクティベートした。

75勝65敗のメッツは現時点でナ・リーグのワイルドカードで最後の枠に入っているが、シーズン終盤にプレーオフ進出を確定させようとしている。5日の時点で、最後の枠を争うジャイアンツに4ゲーム差、レッズに5ゲーム差をつけていた。5日からレッズとの3連戦が始まる。