AI¤È¤¤¤¦¡Ö¿·¤·¤¤Æ±µéÀ¸¡×¤ò·Þ¤¨¤ë¿·³Ø´ü¤Î½é¼ø¶È¡½Ãæ¹ñ
¡ÖAI¤¬¤¢¤ì¤ÐÊÙ¶¯¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£AI¤¬¤¢¤ì¤ÐÍ·¤Ó¤Ë¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£AI¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢µ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¤ËÏÃ¤·Áê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡£½é¤ÎÁ´¹ñ²Ê³ØÉáµÚ·î´Ö¡ÖÈ¬·Ë²ÊÉáÂç¹ÔÆ°¡×É´¿§¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Î³«Ëë¼°¡¦¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬2Æü¸áÁ°¡¢¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èÉ´¿§»Ô²Ê³Øµ»½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¿·³Ø´ü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¶¥¤Ã¤Æ¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÍ§Ã£¡×¤ÎÍýÁÛÁü¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢¤³¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê²Ê³ØÉáµÚ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¿·³Ø´ü½é¼ø¶È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ÍÌ±ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢É´¿§»Ô²Ê³Øµ»½Ñ´Û¤ÇAIÅ¸¼¨ÂÎ¸³¤ÈAR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ë¥¬¥¤¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Àµ¼°¤Ë²ÔÆ¯¡£¥¹¥Þ¡¼¥ÈÀÜµÒ¥í¥Ü¥Ã¥È2Âæ¡¢Â¿µ¡Ç½¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È1Âæ¡¢¤½¤·¤ÆAR¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¬¥¤¥É¥·¥¹¥Æ¥à°ì¼°¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ÖË×Æþ·¿ÂÎ¸³¡Ü¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö³Ø½¬¡×¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤AI²Ê³ØÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£
´ÛÆâ¤Ç¤Ï¡¢²Ê³Ø¤ÈÌ´¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹º×Åµ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£AIÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¹¥Þ¡¼¥ÈÀÜµÒ¥í¥Ü¥Ã¥È¤È²ñÏÃ¤·¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥É¥í¡¼¥ó±þÍÑµ»½Ñ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¿ôµ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬Àµ³Î¤ËÎ¥ÃåÎ¦¥ë¡¼¥È¤ò¼Â±é¡£±ÒÀ¸¡¦·ò¹¯¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ÍÂÎÌÏ·¿¤äARÂÎ¸³µ¡´ï¤Ë¤è¤êÃê¾ÝÅª¤ÊÃÎ¼±¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤äÊ¸¾Ï¤ÎÅ¸¼¨¡¢¼ÂÊªÂÎ¸³¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê·Á¼°¤òÄÌ¤¸¡¢Æñ²ò¤Ê²Ê³Ø¸¶Íý¤¬¿È¶á¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÂÎ¸³¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£³ÆÅ¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Ï¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê´ÑµÒ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÀèÀ¸¤Ï»Ò¤É¤â¤ò»ØÆ³¤·¤Æµ¡´ï¤òÁàºî¤·¡¢ÀÄ¾¯Ç¯¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥Èµ»½Ñ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê²Ê³Ø¤Ø¤ÎÁÛÁü¤«¤é¡¢Å¸¼¨´Û¤Ë¹¤¬¤ë¸½¼ÂÅª¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó±þÍÑ¤Ø¤È¡¢²Ê³Ø¤Î¼ï¤Ï¤³¤Î¿·³Ø´ü¤ËÀÅ¤«¤Ë¤Þ¤«¤ì¡¢²Ê³ØÃÎ¼±¤ò¿Í¡¹¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ø¤È³Î¼Â¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/YF¡Ë