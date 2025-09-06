◇スポニチ共催第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグ by NIGITA（2025年9月5日 静岡県 グランフィールズCC（男子＝7219ヤード、女子＝6164ヤード、いずれもパー71））

台風接近に伴うコースコンディション不良のため中止となり、競技は54ホールから36ホールに短縮された。第2ラウンドまでの成績で最終順位が確定した。

個人戦女子最上位に与えられる国内女子ツアーNOBUTA GROUPマスターズGCレディース（10月、兵庫）の出場権は茶木がゲットした。3位に女子3人が並び、マッチングスコアカード方式により第2ラウンドの成績が良かったため選ばれ「出場できるのはうれしい」と喜んだ。大会では外国人選手と回り「飛距離が足りない」と痛感。4度目のツアー出場に向け「大会までに練習に励んで頑張りたい」と初の予選通過を目標に掲げた。

▽競技方法 短縮競技となり36ホールのストロークプレーで争われた。団体戦は男女ともに各日1チーム5人中上位4人の合計スコアで順位を決定する。個人戦は36ホールの合計スコアにより男女ミックスで順位を決定。並んだ場合はマッチングスコアカード方式で決める。