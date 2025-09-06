¾¾ËÜÎ®À±¡¡Ë´¤ÀèÇÚ2¿Í¤Ë¥Ù¥ë¥È¤µ¤µ¤°¡ÖÀèÇÚÊý¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡¡Äë·ýºÇÂ®7ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂÃ¥¼è¤Ë¼«¿®
¡¡¡þWBAÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé1°Ì¡¦¹âÅÄÍ¦¿Î¡Ê27¡á¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¡Ô12²óÀï¡ÕÆ±µé2°Ì¡¦¾¾ËÜÎ®À±¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¡Ê2025Ç¯9·î14Æü¡¡IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦½éÄ©Àï¤¹¤ëWBAÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé2°Ì¤Î¾¾ËÜÎ®À±¤¬5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î½êÂ°¥¸¥à¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤Ç¤Ïº¸¤Î¶¯ÂÇ¤òÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥×¥í7ÀïÌÜ¤ÇÀ¤³¦²¦ºÂÃ¥¼è¤È¤Ê¤ì¤ÐÄë·ý¥¸¥à¤Ç¤ÏºÇÂ®¤È¤Ê¤ê¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÎÉ¤¤¤·¡¢Îý½¬¤â°ìÈÖÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ë´¤ÀèÇÚ¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤¦¡£ÆüÂç»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡¦¿ÀÂÌÐÍø¤µ¤ó¤È¡¢Æ±¤¸Äë·ý¥¸¥à½êÂ°¤Î±ºÀîÂç¾¤µ¤ó¤ÏÀè·î2Æü¤Î¶½¹Ô½Ð¾ì¸å¡¢µÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤òµ¯¤³¤·Â¾³¦¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¿ÀÂ¤µ¤ó¤ÏÅöÆü¸½ÃÏ´ÑÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢»î¹ç¸å¤Ï¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯ÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤ÈÀèÇÚÊý¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ÏÉ¬»à¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÍ¦»Ñ¤òÆÏ¤±¤ë³èÌö¤òÀÀ¤¦¡£
¡¡7·î¤Ë¤ÏÆ±Ìç¤Î¸åÇÚ¡¢¹â¸«µü²ð¤¬10²óTKO¾¡¤Á¤ÇWBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¿·²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç1¥«·îÁ°¤Ë¥¹¥Ñ¡¼Áê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡Öº£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤â¹â¸«¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¯»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤¿¡£¡¡¡Ê°ËÅì¡¡·Äµ×¡Ë