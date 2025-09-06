◇スポニチ共催第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグ by NIGITA（2025年9月5日 静岡県 グランフィールズCC（男子＝7219ヤード、女子＝6164ヤード、いずれもパー71））

台風接近に伴うコースコンディション不良のため中止となり、競技は54ホールから36ホールに短縮された。第2ラウンドまでの成績で最終順位が確定した。

外国勢の最上位は女子がホワン、男子がブレイディーで、いずれも3位だった。18歳のホワンは「正直ここまで来られるとは思わなかった」と満足。女子団体戦は1打差の2位にとどまったが「日大の優勝をうれしく思う。いいチームだった」と勝者を称えた。アイルランドから初来日の19歳のブレイディーは「コースはとても良かったし、日本文化にも触れられた。有意義な1週間」と充実した日々を送った。

▽競技方法 短縮競技となり36ホールのストロークプレーで争われた。団体戦は男女ともに各日1チーム5人中上位4人の合計スコアで順位を決定する。個人戦は36ホールの合計スコアにより男女ミックスで順位を決定。並んだ場合はマッチングスコアカード方式で決める。