「潮来笠」「いつでも夢を」などの大ヒット曲で知られる歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名幸男＝ゆきお）さんが4日午後11時48分、肺炎のため都内の病院で死去した。82歳。東京都出身。史上初めてレコード大賞を2度受賞し、舟木一夫（80）、西郷輝彦さんと「御三家」として大人気だった。2023年5月に一度、歌手活動から引退。その後復帰し、今年5月、アルツハイマー型認知症を公表し闘病していた。

歌謡スターの訃報に芸能界も悲しみに暮れた。橋さんと同じ夢グループに所属する兄弟デュオ「狩人」の高道（65）は「僕の二番目の兄が橋幸夫さんの、大ファンで、物心ついた頃からよく聞かせていただいてました。よく歌ってました。そんな憧れの大先輩と、晩年、夢コンサートで、一緒のステージに、立てたことは、本当に宝物です。僕たち後輩は、素晴らしい歌の数々を、歌い継いでいきたいなと、改めて思います。ごゆっくりお休み下さい…長い間お疲れさまでした」と思いを伝えた。

「東西南北音頭」（67年）などでデュエットした歌手の三沢あけみ（80）は「あまりにも突然のことで言葉を失っております。実は数日前、橋様とご一緒させていただいた当時のアルバムを拝聴し、懐かしい思い出に浸っていたところでございました。初めての海外公演をご一緒させていただいたのも、つい昨日のことのように鮮明に思い出されます。これまでたくさんの温かいお心遣いと貴重な時間を本当にありがとうございました」と追悼した。

映画「恋と涙の太陽」（66年）などで共演した早瀬久美（73）は「デビュー間もない頃、橋さん主演の松竹映画で何作かご一緒せて頂きました。特に思い出に残るのは、映画『恋と涙の太陽』。山中湖での1週間ご一緒させて頂いたロケです。水上スキーがとてもお上手でカッコよく、いろいろご指導頂きました。当時は取り巻きの方が何名もいらして、直接お話できるタイミングが見つからないくらい人気絶頂でした」と思いをはせた。

83年の橋さんとのデュエット曲「今夜は離さない」がヒットした安倍理津子（76）は「お目にかかる時は常に気にかけてくださって、今は言葉がみつからない…」としのんだ。自身が橋さんの事務所を退社した時に不義理があり、30年以上疎遠となったが18年に和解。再び2人で歌う機会にめぐまれた。「もう一度、橋さんと歌いたかった」と言葉を詰まらせた。