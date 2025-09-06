秋篠宮家の長男悠仁さまが成年を迎えたことを示す「成年式」が６日、皇居・宮殿などで行われる。

成年式は１９８５年の秋篠宮さま以来４０年ぶり。筑波大１年でこの日に１９歳となる悠仁さまは、装束姿で成人用の冠を着ける「加冠の儀」など、宮中の伝統を受け継いだ儀式に臨まれる。（戸田貴也、坂場香織）

悠仁さまが秋篠宮ご夫妻の長男として誕生されたのは、２００６年９月６日。皇室にとっては、４１年ぶりの男児の誕生だった。

皇族の多くが通う学習院ではなく、お茶の水女子大付属の幼稚園に入り、中学まで進まれた。関心のある生き物や植物に親しむとともに、「日本国内の様々な文化に若いうちからじかに触れてほしい」という秋篠宮さまの考えのもと、各地に足を運び視野を広げられた。

８歳の夏には、山形県遊佐町を訪れ、伝統的な神楽を鑑賞。１０歳の夏には滋賀県高島市の筆工房で、伝統の巻筆（まきふで）作りを見学された。１１歳の冬には和歌山県白浜町で博物学者・南方熊楠の記念館を訪ねられた。

戦争や平和についても考えを深められてきた。幼少期から戦争の資料館を訪れ、１１歳の夏には作家の半藤一利さん（死去）から昭和史の講義を受けられた。沖縄や長崎、広島を巡り、被爆者からも話を聞かれてきた。

今年２月にはシベリア抑留などの史実を伝える舞鶴引揚記念館（京都府）に足を運ばれた。翌３月の記者会見では、「戦争によって多くの方々が命を失い、つらく苦しい思いをされたことは言葉で言い表すことができないほど痛ましい」と述べられた。

同月には筑波大付属高校を卒業。４月に筑波大生命環境学群生物学類に進学された。遺伝学や分子細胞生物学などの講義を受ける傍ら、スポーツ行事や学生宿舎祭に参加するなど、充実した大学生活を送られている。