◇U18W杯1次ラウンドA組 日本4−1イタリア（2025年9月5日 沖縄セルラー）

沖縄で開幕し、2連覇を目指す高校日本代表は1次ラウンド（R）の初戦でイタリアを4―1で下した。先発した森下翔太投手（3年＝創成館）が5回1/3を4安打1失点、8奪三振。夏の甲子園の開幕戦で創成館を勝利に導いた右腕が、今度は日の丸を背負って開幕戦白星に導いた。6日は宿敵・韓国と対戦する。

日本投手らしいスピンの利いた直球がうなった。3回、森下が投じたこの日最速143キロの直球が低めに決まり見逃し三振。2回1死から続いた5者連続三振に笑顔が輝いた。

「自分の投球で勝てたことはうれしい。今日は真っすぐが一番良かった。（イタリアは）ボールについてくる印象があったので、真っすぐで押せたことが良かったです」

今夏の甲子園では小松大谷（石川）との開幕試合で1失点完投。毎回の13三振を奪った「開幕男」が5回1/3を1失点、8奪三振の力投で開幕勝利に導いた。同じ右腕だった阪神・藤川監督の投球スタイルを理想に掲げ「最後の一瞬だけ力を入れる」という直球を軸に8三振中5三振を奪った。6回は味方の失策で1点を失って降板したが、今夏の甲子園で投げ合った右腕・早瀬が救援し、1回2/3を無失点に抑えた。

本家の「森下翔太」がけん引する阪神はマジック3として優勝が迫る。同姓同名として話題を呼んだ森下は昨秋はベンチ外だったが、最終学年で急成長を遂げた。日本代表にも駆け上がり「この大会で世界一に貢献できるように頑張りたい」と頼もしく言った。

6日の宿敵・韓国との一戦は末吉が先発する。甲子園で沖縄尚学を優勝に導き、地元・沖縄で開催しているU18でも大役を任された2年生左腕は「自分の持ち味を生かして勝利に貢献できるように投げたい」と腕をぶした。（柳内 遼平）

≪打線は5安打≫打線は5安打で元気がなかった。3回の1得点は押し出し四球。同点の6回は2死満塁から相手投手が一塁に悪送球して守備が乱れる間に一挙3点を勝ち越した。「これが初戦の難しさ。自分のタイミングで打てなかった」と小倉全由監督。韓国戦では韓国プロ野球のドラフト1位候補に挙がる157キロ右腕パク・ジュンヒョンの登板が予想され、打線の奮起が求められる。