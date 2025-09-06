¡ÖB¡õZAI¡×½é¤Î¼ç±éÉñÂæ¤¬½éÆü¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¥ÎÏËþºÜ¡¡ÎëÌÚÍª¿Î¡ÖÇ®¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¡×
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î8¿ÍÁÈ¡ÖB¡õZAI¡×¤¬5Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¼ç±éÉñÂæ¡ÖANDO¡×¤Î½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£2·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¼ç±éÉñÂæ¡£Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É³èÈ¯¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç±éµ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÎëÌÚÍª¿Î¡Ê21¡Ë¤Ï¡ÖÇ®¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¤Îå«¤ä³ëÆ£¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¶Ê¡ÖAin¡Çt¡¡No¡¡Dream¡¡Over¡×¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¤ÆÉÁ¤¯¡£ÂåÌ¾»ì¤Î¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤Ë²Ã¤¨¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤â¸÷¤ë¡£TBS¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖSASUKE¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿ûÅÄÎÖÇ«¡Ê27¡Ë¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¦¥ª¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¡¢2¤Ä¤ÎÊÉ¤Î´Ö¤ÇÎ¾¼êÂ¤òº¸±¦¤ËÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¡£Ìð²ÖóÕ¡Ê25¡Ë¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¡¢¸«¤¿Êý¤¬¿·´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦ÉñÂæ¤ò¿ë¹Ô¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£Åìµþ¸ø±é¤Ï28Æü¤Þ¤Ç¡£