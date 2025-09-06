秋篠宮家の長男悠仁さまが成年を迎えたことを示す「成年式」が６日、皇居・宮殿などで行われる。

成年式は１９８５年の秋篠宮さま以来４０年ぶり。筑波大１年でこの日に１９歳となる悠仁さまは、装束姿で成人用の冠を着ける「加冠の儀」など、宮中の伝統を受け継いだ儀式に臨まれる。（戸田貴也、坂場香織）

大正２年製造の馬車で移動

悠仁さまが皇居の宮殿と宮中三殿の間を移動する際に乗られるのは「儀装馬車４号」と呼ばれる馬車だ。

宮内庁によると、１１２年前の１９１３年（大正２年）製造の国産で全長約４・５メートル、高さ約２・２メートル。輸入した馬車を元に製作されたとみられる。車体はえび茶色の漆塗りで両側には金高蒔絵（まきえ）の菊の紋章が、内装には桐唐草模様がそれぞれ施されている。

馬車をひくのは２頭の馬。「御者」が座って操り、馬車の前後は馬に騎乗した皇宮護衛官が警護する。計１０頭の馬が列になって皇居内を進む。同庁が運用する儀装馬車４号は３台あり、信任状奉呈式で皇居を訪れる外国大使の送迎や宮家皇族の成年式に使われ、秋篠宮さまも４０年前に乗車された。