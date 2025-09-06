秋篠宮家の長男悠仁さまの成年式が６日、皇居などで執り行われる。

成年式は、父の秋篠宮さま以来４０年ぶりとなる。

悠仁さまは、昨年９月に１８歳の成年を迎えられた。当時は大学進学を控えられていたため、１９歳の誕生日に合わせて行われることになった。

成年式では、悠仁さまが成人用の冠を着ける「加冠の儀」や天皇、皇后両陛下に成年の挨拶をされる「朝見の儀」といった儀式が予定されている。新たな門出を心よりお祝い申し上げたい。

式を終えると、悠仁さまは新年祝賀の儀や一般参賀などに出席されるようになる見通しだ。

悠仁さまは筑波大学に通学されている。学業の研鑽（けんさん）を積むとともに、象徴天皇制を支える皇室の重責を担い、国民に一層敬愛される存在になられることを願う。

ただ、男性皇族の成年式が４０年ぶりに行われるということは、皇室を取り巻く状況の厳しさを表してもいる。皇位継承権を持つ男性皇族は、秋篠宮さまと悠仁さま、上皇さまの弟の常陸宮さまの３人しかいないという現実だ。

天皇陛下は、伝統的な祭祀（さいし）や国事行為を担い、国際親善にも大きな役割を果たされている。

先の大戦の激戦地を訪れて戦没者を慰霊してきたほか、国内で災害が起きるたびに現地を慰問し、被災者の声に耳を傾けられてきた。社会の安寧を祈られる姿に安らぎと勇気を得る国民は多い。

こうした象徴天皇制を将来にわたって維持していくには、安定的な皇位継承が前提となる。

３０年前に２５人だった皇室の方々は、天皇陛下を含め１６人に減った。天皇、皇后両陛下の長女愛子さまや秋篠宮家の次女佳子さまら未婚の女性皇族５人は、一般男性と結婚した場合、皇室典範に基づいて皇室を離れられることになる。

このままだと、悠仁さま以降は皇統の存続が危うくなる。重要なのは、皇族数をどう確保するかだ。そのためには、女性皇族が結婚後も皇室に残れるよう、皇室典範を改正することが欠かせない。

また、女性皇族の夫や子も皇族とし、将来、女性天皇や、母方のみが天皇の血を引く女系天皇の可能性を排除すべきではない。

与野党は、通常国会でも意見を集約できなかった。女性皇族の夫と子の身分や、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える方策について意見が割れたためだ。

これ以上、議論を先送りすることは許されない。国会は早急に結論を出す必要がある。