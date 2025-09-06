日米関税交渉の合意内容を文書で明確にしたことにより、懸念された齟（そ）齬（ご）は解消されることになった。

新たな産業連携を深め、ともに発展する道筋を確かなものにしたい。

トランプ米大統領は、日米の関税措置に関する大統領令に署名した。関税合意に関する共同声明と５５００億ドル（約８０兆円）の対米投資に関する覚書も公表した。

米国が日本から輸入する乗用車の関税率は２７・５％から１５％に下がることになる。自動車関税は月内に引き下げられる見通しだ。

また、相互関税については、ほぼすべての製品に対し、１５％の税率が適用されることになる。

日米関税交渉は７月２２日に妥結した。だが、その後に米国が公表した文書では、欧州連合（ＥＵ）への関税の特例措置を日本に適用せず、一部製品に１５％超の関税がかかる恐れがあった。自動車関税の引き下げ時期も未定だった。

このため日本政府は、日本を特例措置の対象外とするのは妥結内容と異なるとして、米側に修正を求めてきた。自動車関税の早期の引き下げも要請していた。

今回、文書をまとめて合意内容を明確にし、不透明感を払拭（ふっしょく）したことは評価できる。自動車業界を含め、日本企業も対米投資計画や経営戦略を立てやすくなろう。

一方、日本は、「ミニマムアクセス」という仕組みに基づき、無関税で輸入する枠内で、米国産のコメの輸入を７５％増やすことも明確にした。妥当な内容だ。

焦点だった米国への巨額投資については覚書で方法を具体化した。日本側はこれまで、政府系金融機関である国際協力銀行などが出資、融資、融資保証を行う金融支援の枠組みと説明してきた。

覚書によると、トランプ氏が投資先を、米側の投資委員会の推薦を踏まえて選ぶこととする。日本側も日米で作る協議委員会が投資委と議論する仕組みにより、選定に関与できるようにした。

日米が、互恵的な関係を築ける事業になるよう、丁寧に話し合っていくことが大切になろう。

事業からの「利益」は、当分の間、日米に５０対５０の割合で配分することとし、一定期間後は米側が９割を取ることにした。トランプ氏の任期を念頭に２０２９年１月１９日まで随時投資が行われる。

半導体や鉄鋼、造船、重要鉱物、エネルギーなど、経済安全保障の観点から、日米が関係を深めるべき分野は多い。緊密に意思疎通し、新たな時代の経済的な連携へとつなげていくことが重要だ。