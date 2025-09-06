米プロフットボールリーグ（NFL）カンザスシティ・チーフスのTEトラビス・ケルシー（35）と先月婚約を発表した米歌手テイラー・スウィフト（35）が、NFL王者決定戦スーパーボウルのハーフタイムショーに出演する可能性が浮上した。NFLコミッショナーのロジャー・グッデル氏が、4日の開幕を前に出演した米NBCテレビの番組でスウィフトのハーフタイムショー出演の可能性について言及し、ラブコールを送った。

同氏は、「テイラーにはいつだって出演してもらいたいと思っている。彼女は特別な才能の持ち主。もちろん、いつでも歓迎します」とコメントし、可能性はあるかもしれないと話してファンを歓喜させた。一方で来年2月8日に予定されているスーパーボウルのハーフタイムショーに出演する交渉を行っているのかという問いには「何も言えない」と述べ、否定も肯定もしなかった。

2023年夏からケルシーと交際を始めたスウィフトは、3年連続スーパーボウル進出を果たしたチーフスの応援に2年連続で駆け付けており、試合中に中継画面に応援する姿が映し出されるなど注目を集めた。スウィフトは、NFLに10億ドルの宣伝効果をもたらしたとも伝えられており、チーフスの女性ファン獲得に貢献している。（ロサンゼルス＝千歳香奈子通信員）