お笑いコンビ、アインシュタイン稲田直樹（40）らのインスタグラムのアカウントに不正ログインしたとして、警視庁サイバー犯罪対策課は5日までに、不正アクセス禁止法違反の疑いで、住所職業不詳久保智成容疑者（32）を逮捕した。同課によると、黙秘している。稲田らと面識はなく、生年月日などからパスワードを推測したとみられる。

不正ログインの履歴があった時期に、稲田のアカウントから、女性のものとみられるアカウントに性的な画像を要求するメッセージが送信されていたという。同課は容疑者とメッセージの関連を調べている。

昨年7月下旬に稲田の疑惑を取り上げた暴露系配信者のコレコレは5日、X（旧ツイッター）を通じ、稲田に謝罪。「【速報】去年7月頃にアインシュタイン稲田のインスタ垢にてファンと卑猥なやりとりをしていた事件ですが、本日不正ログイン犯が逮捕されました!! 稲田さんのアカウントから卑猥な連絡がきた女性が、コレコレに相談した事で乗っ取られていた事が判明しました」などとつづった上で「疑っていました。謹んでお詫び申し上げます」と謝罪した。

さらに別の投稿で「警察から連絡が来ました。解決するまでしばらくSNS活動を自粛します」「告発をしてしまい誠に申し訳ありません」などと記述。「最後に改めてポストしますが今後はXを鍵垢にし活動停止します」と締めくくった。