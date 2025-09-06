指原莉乃がプロデュースする12人組アイドルグループ、≠ME（ノットイコールミー）が5日、公式サイトを更新。菅波美玲（25）のプライベート写真が一部のSNSで流出している件で、グループ加入前の写真だと発表した。

SNS上では菅波とみられる人物が黒のキャップをかぶり、手をつないでいる写真が拡散されていた。公式サイトの書面を通じ「菅波美玲に関し、一部SNS上で、複数の友人とプライベートで撮影した画像が公開されている件について、皆様にご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません」と書き出した。

「当該画像については、グループ加入前に友人と撮影したものであり、皆様の信頼を裏切るような事実は一切ございません」とした上で「菅波本人のプライベートな画像が許可なく公開されたことはもちろん、あたかも皆様の信頼を裏切るような事実が隠されているかのように公開されたことについては、非常に遺憾であり、今後の対応について、顧問弁護士にも相談しているところです」と報告した。

菅波は福島県出身。19年から活動を開始。

以下、発表全文

いつも応援していただいている皆様へ

菅波美玲に関し、一部SNS上で、複数の友人とプライベートで撮影した画像が公開されている件について、皆様にご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません。

当該画像については、グループ加入前に友人と撮影したものであり、皆様の信頼を裏切るような事実は一切ございません。

菅波本人のプライベートな画像が許可なく公開されたことはもちろん、あたかも皆様の信頼を裏切るような事実が隠されているかのように公開されたことについては、非常に遺憾であり、今後の対応について、顧問弁護士にも相談しているところです。

皆様におかれましては、真偽不明の情報を鵜呑みにせず、憶測に基づく投稿などは絶対になされないようにご注意いただくようお願いいたします。

引き続き菅波美玲、並びに≠MEをご支援下さるようお願い申し上げます。

2025年9月5日

≠ME運営事務局