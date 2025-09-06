タモリ（80）がMCを務めるテレビ朝日系「タモリステーション」の緊急SPが、12日午後8時から放送される。テーマは「かつてない猛暑！ “異常”な日本の暑さを知る」。

この夏は、全国で40度超えの気温が続出。観測史上最高気温が連日のように更新された。この異常な日本の夏を、同番組ならではの独自取材で徹底分析する。

スタジオには女優木村佳乃のほか三重大学大学院の立花義裕教授、経済学者で東京大学大学院鈴木宣弘特任教授を迎える。6月から日本上空に張り出したトリプル高気圧の存在について立花教授が徹底解説する。また、猛暑と豪雨が原因で起きる「新災害」にも注目する。

タモリは、日本最大級の気象観測網を持つウェザーニューズ社に潜入！ 精度90％を誇る「ゲリラ雷雨予測システム」とは、いったいどんなものなのか、知られざる気象予報の裏側に迫る。ゲリラ雷雨の前兆となる危険な雲の見極めに、タモリが挑戦。ゲリラ雷雨の危険から身を守る対策を学んでいく。

さらに、気温が1度上昇したら私たちの生活はどう変わるのか、近未来の夏をシミュレーションする。