週7で頼りたい！【ワークマン】高機能で優秀！「大人チュニック」

着る服がない……。コーデ迷子になっているミドル世代におすすめしたいのは、撥水加工や吸水速乾、UVカットなど、機能性が備わった【ワークマン】の「チュニック」。一点投入するだけでコーデが華やぎ、おしゃれな雰囲気を演出できそう。体型カバーもできそうなチュニックは、大人コーデの即戦力になる予感。

一枚で華やぐ主役級チュニック

【ワークマン】「レディースリネンライクソロナ（R）ティアードチュニック」\1,900（税込）

ギャザーを寄せたティアードシルエットがフェミニンなムードを演出。ぽわんと膨らむ袖もアクセントになり大人可愛い着こなしに仕上がりそう。生地をたっぷり使用したゆとりのあるシルエットで、体型カバーしながらおしゃれできそうなのも嬉しいポイントです。カラーは、オートミール・ライトカーキ・ブラック・イエローの4色。どれも落ち着いた色合いで、ミドル世代もコーデに取り入れやすそうです。

機能満載！ 週7で着たくなるかも

公式オンラインストアによると「シワになりにくく、お手入れ簡単」というイージーケア・撥水加工・ストレッチといった、機能が備わっているのも魅力。気負わず使えそうな高機能チュニックは、毎日でも着たくなりそう。プリーツスカートを合わせたエレガントな着こなしは、友人との食事会や学校行事にもぴったりです。

アクティブシーンに活躍しそうな機能性チュニック

【ワークマン】「レディースドライスクラッチアクティブチュニック」\1,280（税込）

Tシャツ感覚で使えそうなシンプルなデザインながら、肩の切り替えがおしゃれ見えをサポート。こちらは、吸水速乾・UVカットの機能付き。折りたたんでサイドポケットに収納できるパッカブル仕様でコンパクトに持ち運べそうなので、旅行やアウトドアシーンにも重宝しそうです。

パンツレイヤードでアクティブコーデ

サイドスリット入りで足さばきも楽ちんそう。パンツを合わせたレイヤードコーデはレジャーシーンにぴったりです。ヒップがすっぽり隠れそうな着丈なので、細身のパンツスタイルも自信を持って楽しめるかも。カラーは、グレー・ブラック・Sピンク・ブルーの4色。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i