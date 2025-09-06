バレーボール世界選手権

バレーボール女子の世界選手権は3日、タイで準々決勝が行われ、日本がオランダに3-2（20-25、25-20、22-25、25-22、15-12）で勝利し、準決勝に進出した。激闘を演じた選手たちはもちろん、コート外で存在感を放った人物にファンの視線が集まっていた。

視聴者の笑いを誘った。第3セット、日本が0-1で追いかける場面。ワンタッチを狙ったオランダの高めのスパイクが日本のブロックに触れずに通過。コート近くにいたフェルハト・アクバシュ監督の腹部あたりに直撃した。アクバシュ監督は「大丈夫だ」というように右手を挙げてアピールしていた。

この珍場面が国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」の動画配信サイト「VBTV」の中継などでも映り込み、ネット上の日本ファンも反応。「笑っちゃいけないんだろうけど笑うわ！笑」「アクバシュ監督打ち抜かれた（笑）お腹に直撃」と笑いが漏れていた。

普段はコート際で熱い指示を飛ばすアクバシュ監督だが、最終第5セットでは異なる一面も。14-12で日本のマッチポイント。和田のサーブの場面でアクバシュ監督が、ベンチへ。静かに見守ると、石川のスパイクが決まった瞬間に飛び出して歓喜の輪に加わった。

中継などで映り込んだこの“異変”に気づいたファンからは「邪魔にならないようにベンチに行ってたんだ」「そんな配慮も出来るアクバシュ良いなぁ」との指摘が。その後、歓喜の輪に加わる姿に「女子の中に真っ先に入ってく監督とか初めて見た」「監督さんほんと好き」「このアクバシュ監督最高じゃない」と感激が広がっていた。

日本は6日の準決勝で、世界ランク5位のトルコと対戦。銅メダルを獲得した2010年以来、15年ぶりの表彰台へ突き進む。



