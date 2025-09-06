◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日１―０巨人（５日・バンテリンドーム）

巨人は中日を上回る６安打を放つも今季１２度目の完封負け。２連敗で、借金は今季ワーストタイの３に膨らんだ。先発の山崎伊織投手（２６）は５回１死まで１人の走者も出さない力投を展開したが、ボスラーに許した初安打が決勝の右越えソロに。痛恨の被弾で、４敗目を喫した。３位ＤｅＮＡとは０・５ゲーム差、４位中日とは３差に迫られ、最短で６日にも優勝の可能性が完全消滅する。

最終盤の同点機も実らず、屈した。０―１の９回に２死二塁の好機を迎えたが、吉川が空振り三振に倒れ試合終了。１失点完投の山崎を援護できなかった。今季１２度目の完封負けで２連敗を喫し、借金は同ワーストの３。竜党の歓声を背にベンチ裏へ引き揚げた阿部監督は「１点がとても遠かったですね」と言葉を絞り出した。

今季はここまで１２４試合で１点差は４７試合あるが、２１勝２６敗と負け越し。一方、昨季は同条件で２５勝２１敗と勝ち越した。マルティネスの加入で勝ちパターンはさらに盤石となっているが、僅差の試合でなかなか勝ち切れない試合も多い。その課題が出たように４回は先頭・キャベッジの右前打から１死二塁も、４番・岡本が三ゴロに倒れ、岸田が二ゴロ。６回１死一、三塁では岡本が浅い中飛で得点を奪えず、２死満塁では中山が一ゴロに仕留められた。

この夜の敗戦で首位・阪神とは今季最大１７差で、最短で６日にも優勝の可能性が完全消滅する。５試合の対戦を残す４位の中日には３差、３位のＤｅＮＡにも０・５差に迫られ、５位の広島とも３・５差だ。残り１９試合で３〜５位との対戦は１５試合。阿部監督が最終盤へ「貯金は絶対条件。何個増やせるか。全員で食らいついてやっていく」と語っていた中で、決して少なくはないであろう接戦をモノにし続けて団子状態を抜け出したい。

そんな中でも好材料はある。阿部監督は「センターの方が動きがいいのでね。両翼っていろんなものを求められるので。それを省いてね、センターで動けるのを昨日（４日ヤクルト戦で途中出場）確認できたので」。来日後初めてキャベッジを中堅でスタメン起用すると、助っ人もそつなくこなし、外野布陣の選択肢が増えた。結果を追い求める９月。力を結集させて眼前の白星を手繰り寄せる。（田中 哲）