昭和の青春歌謡スター「御三家」の一人で、「潮来笠」や「いつでも夢を」などのヒット曲で知られる歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男＝ゆきお）さんが４日午後１１時４８分、肺炎のため都内の病院で死去した。８２歳だった。橋さんは今年５月に、アルツハイマー型認知症を公表。病と闘いながらステージで歌声を披露していた。６月のコンサートを最後に入院。再びステージに戻ることはかなわなかった。

アイドル的な人気を博した「御三家」の一人として、昭和の歌謡界を支えたビッグスターが妻にみとられ、天国へと旅立った。

橋さんは今年５月、２０２２年にアルツハイマー型認知症を発症していたことを公表。一過性脳虚血発作による入退院を経て、６月１３日から再入院し療養していた。容体が急変したのは９月に入ってから。血圧が下がり、命に関わる危ない状態になったこともあった。４日午後、所属する「夢グループ」の石田重廣社長が病室を見舞うと、数値は一時的に回復したが、同日夜になって再び悪化。帰らぬ人となった。

石田社長によると、橋さんは２４年末ごろから「夢グループ」の２０周年コンサートで持ち歌を半分以上歌えなかったり、会話がおぼつかないことが増えたという。５月の病気公表後、自身について報じるニュースを見ると、内容は分かってはいないようだったが「自分のことばかり映っている」と励まされた様子をみせた。６月１１日に行われた滋賀県内のコンサートでは、復帰公演の取材に訪れた報道陣を見ると、車いすから立ち上がるサービス精神も見せたが、再入院後は、症状が改善しない状況が続いていた。

橋さんは高校生歌手として６０年に「潮来笠」でデビューし、大ヒットを記録した。同年、日本レコード大賞新人賞に輝き、ＮＨＫ紅白歌合戦に初出場。レコード大賞は、６２年に吉永小百合（８０）とのデュエット曲「いつでも夢を」、６６年に「霧氷」で２度の大賞を受賞した。紅白には１７年連続出場を含む通算１９回出場し、６５、６８年の２回、白組のトリを務めた。

舟木一夫（８０）、西郷輝彦さんとは「御三家」フィーバーを巻き起こし、映画やテレビドラマにも多数出演した。さわやかな容姿と明るい歌声で、同世代の女性をとりこにし、青春スターの先駆けに。のちに１９７０〜８０年代の音楽界をリードした野口五郎、西城秀樹さん、郷ひろみの「新御三家」へと、系譜は受け継がれた。

晩年に長年所属したビクターから夢グループに移籍した橋さんは、歌手活動の引退発表（のちに撤回）や２代目オーディション、認知症公表などメディアの注目を浴び続けた。

病と闘いながらも最後までステージに立ち続けた橋さん。「歌うことが自分の使命」。引退撤回宣言後の復帰コンサートでは「声がかれて出なくなるまで歌い続けたい」と宣言した。その言葉通り、生涯現役として歌手の道を生ききった。

◇橋幸夫さん葬儀日程

▼通夜 ９日午後６時

▼葬儀・告別式 １０日正午

▼会場 いずれも浄土宗無量山傳通院（文京区小石川３の１４の６）

▼喪主 妻・真由美（まゆみ）さん

◆橋 幸夫（はし・ゆきお）１９４３年５月３日、東京・荒川区生まれ。呉服店の９人きょうだいの末っ子として誕生。中学２年から遠藤実さんに師事。６０年「潮来笠」でデビュー。日本レコード大賞新人賞、ＮＨＫ紅白歌合戦初出場（通算１９回出場）。代表曲に「恋をするなら」「恋のメキシカン・ロック」「子連れ狼」など。母親の介護体験をつづった著書「お母さんは宇宙人」はドラマ化された。２０１７年に前妻と離婚。１８年に再婚した。血液型Ａ。