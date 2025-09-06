◆パ・リーグ オリックス２―０日本ハム（５日・京セラドーム大阪）

オリックス・九里が４年ぶり２度目の２ケタ勝利を記録した。初回以外は毎回走者を背負いながらも、６回４安打無失点で試合をつくり、セ（広島）からパへＦＡ移籍した初年度では３人目となるクリア。「僕一人の力で勝っているとは思わないし、本当にいろんな人に感謝の気持ちがある」と感慨深げだ。

１日に誕生日を迎え、３４歳初登板で挙げた記念星。「自分がいい投手だと思ったことはない」と、現状維持を好まない性格が右腕を支えている。あらゆる練習法に関心を持ち、最近はフォーム矯正のハンドボール投げをメニューに追加した。変化を恐れることよりも「後悔しないように挑戦することが大事」。飽くなき向上心で歩みを止めず、キャリアハイの１３勝超えも視界に捉えた。

オリックスの投手陣では最速で規定投球回に到達し、自身は京セラＤ５連勝で、チームの３連敗をストップ。「『行け』といわれたところで投げるだけ。また次の試合に向けてしっかりと準備をしたい」。シーズン最終盤、タフネスの真骨頂を発揮する。（南部 俊太）