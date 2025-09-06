◆パ・リーグ ソフトバンク１１―０楽天（５日・みずほペイペイドーム）

パ・リーグ連覇を狙うソフトバンクに、優勝マジック「１８」が初点灯した。初回に牧原大成内野手（３２）が、２試合連続となる先制の５号３ラン。今季最多の１８安打、１１得点の猛攻で４連勝を飾った。２位の日本ハムがオリックスに敗れ、ゲーム差は３に開いた。

ライバルの日本ハムが大阪で劣勢の試合中盤を戦っている頃、ソフトバンク・小久保監督が涼しい顔で球場を後にした。「初回がすべて。バントか迷ったんですけど、サインを出さなくて良かった」。今季最多となる１８安打、１１得点で左うちわの４連勝。優勝マジック「１８」が初点灯した。号砲は牧原大で、初回に２戦連続の先制５号３ラン。豪快に右翼席へぶち込んだ。

正遊撃手の今宮が左ふくらはぎ痛で登録抹消。しかし今は、アクシデントでさえチーム内競争を激化させるプラス要素になる。緊急昇格した石塚が即スタメンで３安打。ともに育成出身で、お立ち台でそろい踏みした牧原大の言葉が象徴している。「このチームで試合に出られるだけで感謝」―。１２球団屈指の選手層で、開幕から故障者続出の荒波を乗り越えてきた。

規定打席には届いていないが、牧原大の打率３割９厘はリーグトップの村林（楽天）の３割５厘を上回る。残り２１試合で１試合４打席ずつ立てばクリアする計算。打率３割１分ながら規定に２打席足りなかったのが２２年だ。今季の本塁打はすべて８月以降。上位に座ることが増え、プロ１５年目での悲願達成も見えた。

だが、個人成績は二の次だ。９回に６打席目が回る可能性があったが、疲労を考慮して８回の守備から交代。「配慮はするけどチームあっての個人。（規定打席に）足らなくても、認定首位打者を目指せばいい」と小久保監督は言った。「けがをせず（試合に）出ることだけが目標」と牧原大。ギラギラしたハングリー精神が、連覇へ向けたラストスパートの燃料となる。（島尾 浩一郎）