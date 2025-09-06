◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神６―１広島（５日・甲子園）

会心のアーチだった。阪神・大山悠輔内野手（３０）が、開始早々、ひと振りで試合を決めた。２０２０年９月１８日の中日戦（ナゴヤＤ）以来、自身５年ぶり３度目の９号勝ち越しグランドスラム。お立ち台で虎党に誓った。「まず明日（６日）の試合も、チーム一丸となって勝てるように頑張ります」。優勝マジックは１つ減って３。栄光のゴールへ、また一歩前進した。

１点を先制された直後の初回だ。森下の左前適時打で同点に追いつき、なおも続く無死満塁で森の初球チェンジアップを左翼席に運んだ。「思い切っていくと決めていた。それがいい結果につながった」。１９打席ぶりの安打が満弾。藤川監督は「打った瞬間パッと見たら月がきれいでした」と白い歯を見せた後、「素晴らしいホームラン。経験と確かな実力がある」と絶賛した。

２年前は全試合４番でスタメン出場して攻撃陣を「けん引」し、リーグ優勝後に人目もはばからず泣いた。今年の役割は３番・森下、４番・佐藤輝を「支える」５番。兄貴分は、進化する後輩２人を「本当にすごい！」と友人にも自慢しているという。それは、大山が後ろにドンと座っているからこそ。チーム内の誰もが分かっている。

試合前、雨上がりの甲子園の上空には幸運の象徴と呼ばれる二重の虹「ダブルレインボー」がかかっていた。「本音は、マジックが３とか２でずっといかないかな…と。ぜいたくな悩みですけど」と指揮官。思いを一つにして優勝を目指す、かけがえのない時間をかみしめながら進む。最短Ｖは１日延びて７日。さあ行こう。ファンとともに。（中野 雄太）