◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日１―０巨人（５日・バンテリンドーム）

功労者に捧げる“宙船リレー”で山崎に投げ勝った。中日・柳は６回４安打無失点で３勝目を挙げ「ソブさん、ありがとう」と特別な白星をかみしめた。試合前に現役引退を発表した祖父江の登場曲「宙船」（ＴＯＫＩＯ）を使ってマウンドへ。６回２死満塁をしのぐと、７回の藤嶋、８回のメヒアも同曲でつなぎ、虎の子の１点を守り切った。

柳はクローザーの特別演出がある松山以外の投手に「宙船」の使用を提案。登板前にも関わらず「大好きな」先輩の会見に花束を持参した。最初は大野に手渡す“ボケ”で愛を表現。人望の厚い３８歳に「笑いを教わった。よく二人で投げ方の話もしました」と感謝した。井上監督も「宙船で勝てるなら、今後もやばそうな時はかけようか？」と笑い「みんなの兄貴分」と通算５０９試合登板の鉄腕をねぎらった。

阪神の勝利で優勝の可能性は完全消滅したが、１３年ぶりのＣＳ進出に向け「経験はないけど、みんな気合入っています」と柳。思い出に残る１勝で４位に浮上し、ＤｅＮＡと２・５差を保った。（安藤 理）