Aぇ! group佐野晶哉、“家族”めぐってメンバーに謝罪
5人組グループ・Aぇ! groupが、6日放送の日本テレビ系『１億人の大質問!? 笑ってコラえて！』（後7：56〜後8：54）に出演する。
【写真】ごめんなさい！謝罪する山田裕貴
「残暑を吹き飛ばせ！『カメラに向かってごめんなさい！』」コーナーでは、アメリカ大陸ワールドツアーが日本人で初めて完売したAdoが登場する。ツアー中、1人で出かけた際に起きてしまったハプニングを明かし、「本当に申し訳ない」と謝る。
山田裕貴は友人に頼まれたことをすっかり忘れて謝罪。新婚の錦鯉・長谷川雅紀は妻に「ごめんなさい」と謝り、妻に怒られた自身の行動を慌ててごまかそうとしたエピソードを明かす。Aぇ! groupの佐野晶哉は自身の家族がメンバーに迷惑をかけていると謝罪。声優・水田わさびは「推し活に本気すぎてごめんなさい」と、さまざまなアーティストを熱烈に応援しすぎて仕事そっちのけになっていることを笑いながら告白する。
街でのインタビューでは、個性豊かな「ごめんなさい」が続々と飛び出す。ある男性は、大阪から上京してきた両親が隣で見守る中、「いつも迷惑かけてごめんなさい」と謝罪。そんな息子に、父と母は関西弁でツッコんだり、ボケたりと家族漫才を繰り広げる。ベロベロに酔った男性は間もなく結婚する娘を思って号泣。両親に向けて「結婚はうそでした」という驚きの告白をする男性も。子どもたちもかわいい「ごめんなさい」を連発。「わがままボディーでごめんなさい」という男の子や、「ラブラブすぎてごめんなさい」という幼稚園カップルが登場。カップルが繰り広げる大人顔負けの恋愛トークにゲストも仰天する。
スタジオでは、ゲストの松本伊代が夫・ヒロミから頼まれていたことを忘れて長時間ヒロミを待たせてしまったエピソードを披露。北山宏光は「みなさんもあると思うんですけど」と、ついやってしまったことを明かす。
【写真】ごめんなさい！謝罪する山田裕貴
「残暑を吹き飛ばせ！『カメラに向かってごめんなさい！』」コーナーでは、アメリカ大陸ワールドツアーが日本人で初めて完売したAdoが登場する。ツアー中、1人で出かけた際に起きてしまったハプニングを明かし、「本当に申し訳ない」と謝る。
街でのインタビューでは、個性豊かな「ごめんなさい」が続々と飛び出す。ある男性は、大阪から上京してきた両親が隣で見守る中、「いつも迷惑かけてごめんなさい」と謝罪。そんな息子に、父と母は関西弁でツッコんだり、ボケたりと家族漫才を繰り広げる。ベロベロに酔った男性は間もなく結婚する娘を思って号泣。両親に向けて「結婚はうそでした」という驚きの告白をする男性も。子どもたちもかわいい「ごめんなさい」を連発。「わがままボディーでごめんなさい」という男の子や、「ラブラブすぎてごめんなさい」という幼稚園カップルが登場。カップルが繰り広げる大人顔負けの恋愛トークにゲストも仰天する。
スタジオでは、ゲストの松本伊代が夫・ヒロミから頼まれていたことを忘れて長時間ヒロミを待たせてしまったエピソードを披露。北山宏光は「みなさんもあると思うんですけど」と、ついやってしまったことを明かす。