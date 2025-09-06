お笑いコンビ、大仰天の木場事変（こば・じへん＝31）と田口優斗（31）が5日、それぞれX（旧ツイッター）を更新。コンビ解散を発表した。

木場は「この度大仰天は解散することに致しました」と前置きした上で「大仰天として特に売れることも何かで話題になることもなく解散することになってしまいすみません。こんなはずじゃなかったんです。一瞬で売れる予定でした」などとつづった。

相方田口については「正直最後まで俺の理解の範疇を超えた人間でしたがあなたのおかげで5年半前より漫才が上手くなりました。田口がいて助かった事が何度もありました」と感謝。今後については「自分でも怖いくらい芸人を辞めるという発想に至らなかったのでめちゃくちゃ続けます。俺はまだまだやれます。こんなとこじゃ終われません」と宣言した。

田口もXを通じ「【ご報告】 大仰天は解散する事になりました。僕たちを応援してくださった方々本当にありがとうございました！」と感謝。「コンビ結成して6年色んな出会いがあり楽しい事もあれば辛い事もある貴重な経験ができました！ まだ僕は芸人を続けるか分からないですがまた戻ってきた時は応援よろしくお願い致します」と締めくくった。

大仰天は昨年6月までプロダクショ人力舎に所属し、現在はフリーだった。木場はスクールJCA24期生。在学中に林田洋平、酒井貴士（現ザ・マミィ）とトリオ「卯月」を結成するも、のちに方向性の違いから解散。田口はスクールJCA25期。19年4月からコンビ結成。22年、23年の「M−1グランプリ」は準々決勝進出。今年の「M−1グランプリ」の1回戦を突破していた。