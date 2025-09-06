NY株式5日（NY時間15:08）（日本時間04:08）
ダウ平均　　　45413.16（-208.13　-0.46%）
ナスダック　　　21678.99（-28.70　-0.13%）
CME日経平均先物　42855（大証終比：-215　-0.50%）

欧州株式5日終値
英FT100　 9208.21（-8.66　-0.09%）
独DAX　 23596.98（-173.35　-0.73%）
仏CAC40　 7674.78（-24.14　-0.31%）

米国債利回り
2年債　 　3.503（-0.085）
10年債　 　4.084（-0.077）
30年債　 　4.774（-0.080）
期待インフレ率　 　2.370（-0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.662（-0.057）
英　国　　4.646（-0.074）
カナダ　　3.263（-0.085）
豪　州　　4.339（-0.015）
日　本　　1.573（-0.017）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.05（-1.43　-2.25%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3649.20（+42.50　+1.18%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝111238.25（+831.28　+0.75%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1639万6518（+122531　+0.75%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ