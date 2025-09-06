ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２０８ドル安 シカゴ日経平均先物は４万２８５５円
NY株式5日（NY時間15:08）（日本時間04:08）
ダウ平均 45413.16（-208.13 -0.46%）
ナスダック 21678.99（-28.70 -0.13%）
CME日経平均先物 42855（大証終比：-215 -0.50%）
欧州株式5日終値
英FT100 9208.21（-8.66 -0.09%）
独DAX 23596.98（-173.35 -0.73%）
仏CAC40 7674.78（-24.14 -0.31%）
米国債利回り
2年債 3.503（-0.085）
10年債 4.084（-0.077）
30年債 4.774（-0.080）
期待インフレ率 2.370（-0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.662（-0.057）
英 国 4.646（-0.074）
カナダ 3.263（-0.085）
豪 州 4.339（-0.015）
日 本 1.573（-0.017）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.05（-1.43 -2.25%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3649.20（+42.50 +1.18%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝111238.25（+831.28 +0.75%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1639万6518（+122531 +0.75%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
