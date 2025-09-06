岐阜競輪の開設76周年記念「長良川鵜飼カップ（G3）」は5日、2日目が終了。きょう3日目は10〜12Rで準決勝戦が行われる。注目は11Rだ。

勝ち切れない清水だが西田との中国連係なら迫力倍増。格上の立ち回りで激戦を制圧だ。相手には岐阜ラインの番手を回る志田を指名。栗山の奮闘を無駄にしない走りで首位肉薄だ。＜3＞＝＜2＞本線。菅田は青野マークを選択。流れに乗って必勝ルートを見いだしたい。

＜1＞渡部幸訓 終始余裕があったし、菅田君の仕掛けだけに集中していた分うまく対応できた。菅田君へ。

＜2＞志田龍星 目いっぱい踏んだので踏み直せなかった。フレームがだいぶゆがんでいたので初日が終わってから修正した。栗山君へ。

＜3＞清水裕友 最後は我慢できたけど、スピードの乗りがあまり良くなかった。西田君へ。

＜4＞川口聖二 志田君が抜群のタイミングで行ってくれたおかげ。最後は余裕がなくて早めに踏んでしまった。志田君の後ろ。

＜5＞青野将大 せっかくいい位置が取れたのでかぶる前に行った。脚も自転車の感じも悪くない。自力。

＜6＞中村圭志 中国へ。

＜7＞西田優大 松井（宏佑）さんは3番手でも来ると思っていた。合わせられなかったけど、飛び付けてよかった。最後はいっぱい。自力。

＜8＞栗山和樹 できれば前が欲しかった。非情になりきれなくて沢田（義和）さんに迷惑をかけてしまった。自力。

＜9＞菅田壱道 前を見過ぎたのが反省点。体もピリッとしなかった。青野君へ。