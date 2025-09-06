お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹（40）らのインスタグラムのアカウントに不正ログインしたとして、警視庁サイバー犯罪対策課は5日までに、不正アクセス禁止法違反の疑いで、住所職業不詳久保智成容疑者（32）を逮捕した。同課によると、黙秘している。稲田らと面識はなく、生年月日などからパスワードを推測したとみられる。

「稲田のアカウントから女性に対して性的画像の要求があった」という情報は、Xで76万人超（当時）のフォロワーを持つ暴露系ユーチューバー・コレコレ氏の発信から始まった。

同氏は5日「乗っ取り犯か本人か分からないと言いつつ、内心は“本人だろ”と疑っていた。謹んでおわび申し上げます」とSNSに投稿したが、結果として稲田本人の発信ではない情報が広がったことや、稲田が被った迷惑については触れず。「稲田さんのアカウントから卑猥（ひわい）な連絡がきた女性が、コレコレに相談したことで乗っ取られていたことが判明した」と書き込んだ。

ネットでは「稲田に謝ったら」との声も。SNS上の真偽不明情報の扱いの難しさや、乗っ取りで個人の意図しない情報があたかも本人の発信のように出回る危うさも浮かび上がった形だ。