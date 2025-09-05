このお値段なのさすがすぎーーーッ！【しまむら】コスパ最強♡「高見えトップス」

コスパ良くおしゃれに高見えしたい。そんな大人世代の希望を叶えてくれそうなアイテムが【しまむら】で発売中！ 人の視界に入りやすいトップスは、少しのこだわりでぐっとおしゃれさやセンスの良さが際立つはず。そこで今回はしまむらで1,000円台で買える「高見えトップス」を厳選してご紹介。ワードローブにプラスして、好印象見えを狙ってみて。

定番のロゴTをアップデート

【しまむら】「ラメプリントTシャツ」\1,089（税込）

定番のロゴTは、ラメグリッターのロゴでさりげなく高見え。明るめのグレーカラーできれいめにもカジュアルにも合わせやすく便利そうな一着です。ほどよく詰まった首もとと肘が見える袖丈が上品な大人の雰囲気にもぴったり。サイドスリット入りでタックイン・アウトともにサマになりそうなのも嬉しいポイント。写真のようにチェック柄ボトムスと合わせると、きちんと感とラフさを両立した秋らしいコーデに。小物で遊びをプラスしても上級者コーデに仕上がりそうです。

目を引く箔プリントTもプチプラでゲット

【しまむら】「CTハクロゴ フレンチSLT」\1,089（税込）

インフルエンサーの@_rico.coco__gukさんも「このお値段で買えちゃうのさすがすぎる」と絶賛している、1枚でおしゃれな箔プリントTシャツ。いつものコーデをエッジのきいたおしゃれな雰囲気に格上げしてくれそう。シルバーの箔プリントが目を引くので、ボトムスや小物はシンプルなアイテムを選ぶと好バランス。アクセサリーはシルバー系で統一するとまとまりが出ておすすめです。ジャケットのインナーとしても着映えしそうなので、これからの時期も長く活躍してくれそうな予感。

ほどよい甘さのフリルブラウス

【しまむら】「サッカーカタフリルノースリBL」\1,639（税込）

シボ感のある素材とたっぷりとあしらわれたフリルが上品に高見えしてくれそうなブラウス。目を引く肩のフリルとウエスト部分のギャザーが、シンプルに偏りやすい大人のコーデを一気に華やかに。クリーム色に近い黄色なので甘くなりすぎず、スラックスやジーンズなどさまざまなボトムスと合わせやすそうな、挑戦しやすい1枚です。ラフなワイドパンツと合わせれば、可愛らしさと大人の抜け感を両立してくれそう。

華やぐシアーブラウス

【しまむら】「ギャザーボイルブラウス」\1,639（税込）

爽やかで洗練された雰囲気が漂うシアーブラウス。全体的にふわっと広がるシルエットながら、首もとはキーネックデザインですっきりとした印象に。お尻が隠れる程度の長めの丈なので、チュニック感覚で手持ちのボトムスとレイヤードすると一気に今年らしいコーデに。いつものジーンズコーデも華やぎそうです。ガーゼのような柔らかな素材で、残暑の厳しい日も快適に着られそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aiaimama.v.v.v様、@_rico.coco__guk様、@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

