なでしこ清水梨紗、リバプール移籍が反響

サッカー女子日本代表（なでしこジャパン）のサイドバック、清水梨紗の電撃移籍に衝撃が広がった。新天地はイングランド女子の名門リバプール。日本時間5日の早朝に舞い込んだ一報に、ネット上では驚きの声が続々と上がった。

29歳の清水は、日本代表としてワールドカップ、五輪にそれぞれ2度出場歴を持ち、国際Aマッチ80試合に出場。今季で海外挑戦4年目を迎え、昨季まで所属した英ウィメンズスーパーリーグのマンチェスター・シティからリバプールへ期限付きでの移籍となり、同じくなでしこジャパンの長野風花と同僚となった。

突然舞い込んだビッグニュースにネット上のサッカーファンから驚きの声が殺到し、「うおおお」「えっ！」「ビックリ！」「マジで！」「赤いユニが似合ってる」と騒然。新体制で今季に臨むリバプール女子で「良さがバレてるリサさんファイト」との指摘も上がった。

昨夏のパリ五輪にて右膝前十字じん帯断裂の大怪我を負い、リハビリを経て長期離脱から復帰した清水は、クラブを通じて「プレーして試合時間を稼ぎ、リバプールの勝利に貢献したい」と、意気込みを語っている。



（THE ANSWER編集部）