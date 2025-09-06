メッツが５日（日本時間６日）、千賀滉大投手をマイナーに降格させたと発表した。千賀は契約上の問題で、本人の同意を得ずにマイナーに降格はできないが、ポストシーズン進出を目指すチーム事情を鑑み、了承した模様だ。

千賀は、６月まで７勝３敗、防御率１・４７でチーム内でもエース格の成績をマークしていたが、現地６月１２日の本拠のナショナルズ戦で一塁のベースカバーに入った際に、一塁手からの悪送球でジャンプした際に右太ももを痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入り。７月１１日の敵地・ロイヤルズ戦で復帰したが、復帰後は９試合連続白星なしで防御率も３・０２に。制球力が悪化し、ＩＬ前にはわずか４本だった被本塁打も８本と急増。５回までの降板が６試合もあるなど不安定となっていた。

５回途中で７５球を投げ、７安打５失点、６奪三振で６敗目を喫した８月３１日の本拠地・マーリンズ戦後には「ここまでうまくいかないことが今までなかったので、正直困惑している部分はある。自分のやりたいパフォーマンスを出せば、マウンドでパフォーマンスで戦えるところは出てくると思うと思う。なかなかうまくできないところに、フラストレーションはたまるのかなと思います」と悩める胸中を口にしていた。