４人組男性ボーカルグループ・ＯｖｅｒＴｏｎｅが、年内の活動をもって解散することが５日、分かった。１０月１日にラストシングル「手紙」を発売。東京・愛知・大阪を巡るツアーでフィナーレを迎える。

自分たちの音楽を広げていきたいという思いから「倍音」を意味するグループ名を冠し、２０１７年９月に結成。オバトンの愛称で知られ、２０２２年にメジャーデビューを果たした。

それぞれが自分のパートの歌詞とメロディーを持ち寄って曲を作り上げ、独特のリリックとメロディーが支持されてきた。米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手もファンを公言。メジャーデビューの際には祝福コメントを寄せた。

８月３１日には、地元・大阪の心斎橋ＢＩＧＣＡＴで単独ライブを開催したばかり。昨年から解散についての話し合いをしていたといい、関係者は「迷いや葛藤も含めて何度も話し合いを重ねてまいりました。その結果、グループとしての歩みに一区切りをつけることが最良の選択だと判断いたしました」と説明した。

結成から約８年で終止符を打つと決断した八上和希は「このグループで活動できたからこそ、当たり前ではないたくさんの経験を重ねることができ、多くの方に支えていただけたことを心から感謝しています」とコメント。今後はソロで活動する。