えっ、座席の背もたれに足を乗せてくるなんて！ 後ろの客に絶句していると → 外国人観光客が『神対応』

外国人観光客のマナーについて、度々議論になることが増えた昨今。筆者の場合、新幹線で遭遇したのは日本人以上にマナーのしっかりした心優しい外国人観光客でした……！ 今回はそのときの体験談をご紹介します。

ふと後ろを振り返ると……！？

日本に興味をもって来てくれる外国人観光客や、日本人以上にマナーを大切にしてくれる外国人の存在を私たちは忘れてはいけません。「日本人だから」「外国人だから」といった先入観を抱くことは控えた方が良いなと感じた出来事でした。

【体験者：30代・会社員、回答時期：2025年6月】

