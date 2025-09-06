米国遠征中の日本代表は4日、6日（日本時間7日午前11時開始）のメキシコ戦に向けて冒頭30分を除いて非公開で練習を行った。GK鈴木彩艶（23＝パルマ）は相手の得点源であるセットプレーを警戒した上で、逆にカウンターの起点にする考えを披露。正確で飛距離も出るパントキックや、素早いスローイングから好機を演出するイメージを膨らませた。

相手の武器を逆手に取る。メキシコは今夏のゴールド杯で優勝。6試合で10得点したが、うち5得点がセットプレーだった。鈴木は「大事な試合でセットプレーで失点するのはもったいない。そこの準備や準備させる部分はしっかりやりたい」と警戒。その上で「自分が出てキャッチできるのが一番。そこからカウンターにつなげることも大事になる」と素早く味方にボールをつなぎ速攻につなげるイメージを描いた。

所属するパルマでも攻撃の起点になるシーンは目立つ。70メートル級の正確なパントキックで好機を演出すれば、グラウンダーのフィードでFWにくさびを打ち込むこともある。最後尾からの鋭いパス供給は押し込まれる時間帯も想定される同格以上の相手には陣地を回復する意味でも効果的。鈴木彩は「味方がいい準備をしている時に素早く出せるかが鍵。自分もそうだし、味方の理解も大事になる」と周囲との連係を深める作業にも時間を割く。

米国生まれで、出身地ニュージャージー州ニューアークはW杯決勝会場から数キロ。「生まれてすぐ日本に来たのであまり思い入れはない」と言うが、目標のW杯優勝を故郷で達成すれば、これ以上のストーリーはない。アジア以外の国との対戦でピッチに立てば、23年10月17日のチュニジア戦以来2度目で「アジア予選が終わって、ここがリスタート。ポジティブな雰囲気でW杯に向かうためにも結果にこだわりたい」と力を込めた。守備はもちろん、攻撃の起点としても存在感を示す。（木本 新也）