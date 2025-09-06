米５人組ロックバンド・エアロスミスが人気たい焼きブランド「天然鯛焼 鳴門鯛焼本舗」と再タッグを組み、６日に「エアロたい焼き」の第２弾の新商品・マンゴークリームを発売する。発売当日を迎え、５人がスポーツ報知などにコメントを寄せた。

メンバーは、たい焼きが大好物。ボーカルのスティーブン・タイラーは来日公演時に欠かさず購入し、「日本の神秘」と表現するほど。過去にはファンからの差し入れのたい焼きを巡って、メンバー同士が大げんかし、解散の危機に陥ったという逸話まである。

同バンドは２３年１１月に「鳴門鯛焼本舗」と初タッグを組み、りんご餡（あん）の「エアロたい焼き」を発売。２年ぶり復活となる今回は、オリジナルアルバム全２０タイトルの紙ジャケットＣＤの復刻発売を記念し再びタッグすることが決まった。

エアロスミスは「やあ、日本のファンの皆さん！全アルバムが紙ジャケット入りのＣＤで復刻されることを記念して、新しいマンゴー味のたい焼きが発売されることになって、とても興奮しているよ」と感激。「マンゴー味のたい焼きを楽しみながら、俺たちの音楽でロックしてくれよな！」とコメントした。

１匹３８０円（税込み）。全国５１店舗で販売され、餡がなくなり次第終了になる。

【開催店舗５１店舗】

