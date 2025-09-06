ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は３１９ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式5日（NY時間14:02）（日本時間03:02）
ダウ平均 45301.40（-319.89 -0.70%）
ナスダック 21631.17（-76.52 -0.35%）
CME日経平均先物 42780（大証終比：-290 -0.68%）
欧州株式5日終値
英FT100 9208.21（-8.66 -0.09%）
独DAX 23596.98（-173.35 -0.73%）
仏CAC40 7674.78（-24.14 -0.31%）
米国債利回り
2年債 3.495（-0.093）
10年債 4.078（-0.083）
30年債 4.769（-0.085）
期待インフレ率 2.363（-0.027）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.662（-0.057）
英 国 4.646（-0.074）
カナダ 3.265（-0.083）
豪 州 4.339（-0.015）
日 本 1.573（-0.017）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝61.77（-1.71 -2.69%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3651.10（+44.40 +1.23%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝110602.00（+195.03 +0.18%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1629万0569（+28726 +0.18%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
