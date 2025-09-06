NY株式5日（NY時間14:02）（日本時間03:02）
ダウ平均　　　45301.40（-319.89　-0.70%）
ナスダック　　　21631.17（-76.52　-0.35%）
CME日経平均先物　42780（大証終比：-290　-0.68%）

欧州株式5日終値
英FT100　 9208.21（-8.66　-0.09%）
独DAX　 23596.98（-173.35　-0.73%）
仏CAC40　 7674.78（-24.14　-0.31%）

米国債利回り
2年債　 　3.495（-0.093）
10年債　 　4.078（-0.083）
30年債　 　4.769（-0.085）
期待インフレ率　 　2.363（-0.027）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.662（-0.057）
英　国　　4.646（-0.074）
カナダ　　3.265（-0.083）
豪　州　　4.339（-0.015）
日　本　　1.573（-0.017）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝61.77（-1.71　-2.69%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3651.10（+44.40　+1.23%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝110602.00（+195.03　+0.18%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1629万0569（+28726　+0.18%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ