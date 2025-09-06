「あんぱん」河合優実、妻夫木聡の力がすごく大きく「パワーを借りてましたね」
女優の河合優実（24歳）が、9月5日に放送された情報番組「ニュースーン」（NHK）に出演。朝ドラ「あんぱん」で共演している妻夫木聡の力がすごく大きく、「パワーを借りてましたね」と語った。
朝ドラ「あんぱん」に出演している河合優実が、番組のインタビューに対応。妻夫木聡演じる八木信之介との関係をどう演じるかについて、河合は「結構悩んで。1回文字で読んで、理解して、この気持ちを表すためにこういうお芝居をしようといつもは考えている気がするんですけど、八木さんと（河合演じる）蘭子の所は、1度身体を動かしてみて、あ、こういう気持ちになったんだって、理解が後から来た感じで」と話す。
戦死した細田佳央太演じる豪のことを忘れておらず、部屋にずっと豪の半纏を飾っている人物が、「八木さんという新しい人に対してどのくらい心が動くんだろうとか、どのくらい思いを募らせているんだろう、というのが、やってみてわかったという感じです。やっぱり妻夫木さんのお力はすごく大きくて、心の距離が急に近づいているなという、そういう、何て言うんでしょうね、パワーをすごい借りてましたね」と語った。
朝ドラ「あんぱん」に出演している河合優実が、番組のインタビューに対応。妻夫木聡演じる八木信之介との関係をどう演じるかについて、河合は「結構悩んで。1回文字で読んで、理解して、この気持ちを表すためにこういうお芝居をしようといつもは考えている気がするんですけど、八木さんと（河合演じる）蘭子の所は、1度身体を動かしてみて、あ、こういう気持ちになったんだって、理解が後から来た感じで」と話す。