¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤È¥é¥¦¡¼¥ë¤Î¥¢¥¤¥¹¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¡ÖÂº¤¤¡× ¡ÈÀî¸¶¤Ê¤Ë¤¬¤·¡ÉÃæÅçÊâ¤Ë¡ÖºÇ¸å¤ËËÜÅö¤Î°¦¤ò¸«¤»¤¿¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂè9ÏÃ¤¬¡¢4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë
¡¡1¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Æ¼«Î©¤·¤è¤¦¤È²È¤ò½Ð¤ë¾®Àî°¦¼Â¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¤ò¡¢ÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÉã¡¦À¿¼£¡Ê¼ò¸þË§¡Ë¡£Êì¡¦ÁáÉÄ¡ÊÅû°æ¿¿Íý»Ò¡Ë¤ÏÀ¿¼£¤ò±©¸ò¤¤Äù¤á¤Ë¤·¡¢°¦¼Â¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤¹¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«¡ÈÃ¦Áö¡É¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Ä®ÅÄÉ´¡¹»Ò¡ÊÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ë¤Î²È¤Ø¤ÈÃ©¤êÃå¤¯°¦¼Â¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡ÖTHE JOKER¡×¤Ë·Ù»¡¤Î¶¯À©ÁÜºº¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£É´¡¹»Ò¤Ï·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¥«¥ò¥ë¡Ê¥é¥¦¡¼¥ë¡Ë¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Ê¤È°¦¼Â¤ËÃé¹ð¤¹¤ë¡£
¡¡¥«¥ò¥ë¤â·Ù»¡¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤ë¡£ºÇ¸å¤ËÄ´½ñ¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢´Ö°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¼±»ú¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¥«¥ò¥ë¤Ï¤½¤ì¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡³Ø¹»¤Ç¡¢°¦¼Â¤Ï¶µÆ¬¤é¤Ë¥«¥ò¥ë¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ÈÅ£¤ò»É¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º´ÁÒ±ÉÂÀ¡ÊÌ£ÊýÎÉ²ð¡Ë¤Ï¡¢¥«¥ò¥ë¤¬Ä´½ñ¤òÆÉ¤á¤º¤ËÉÔÍø±×¤òÈï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È°¦¼Â¤ËÏÃ¤·¡¢º£¤Þ¤Ç±£¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜ¿´¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿°¦¼Â¤Ï¡¢³Ø¹»¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡·Ù»¡½ð¤ËÃå¤¤¤¿°¦¼Â¤Ï¡¢Ã´Åö¤Î·º»ö¤Ë¥«¥ò¥ë¤Î»ö¾ð¤òÏÃ¤·¡¢ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¥«¥ò¥ë¤ÎÊì¡¦¹áºäÆà±û¡Ê¤ê¤ç¤¦¡Ë¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤À¤±½õ¤±¤Æ¤â²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢Æ±¾ð¤Ï»Ä¹ó¤À¤ÈÆà±û¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦°¦¼Â¡£
¡¡·Ù»¡½ð¤ò½Ð¤¿°¦¼Â¤Ï¡¢¡ÖTHE JOKER¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦¾¾±º¾®¼£Ïº¡ÊÂôÂ¼°ì¼ù¡Ë¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¡Ä¡£
¡¡½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤ì°ã¤¤Â³¤±¤¿°¦¼Â¤È¥«¥ò¥ë¤¬¸ø±à¤ÇºÆ²ñ¤·¡¢2¿Í¤¬ÃçÎÉ¤¯¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢SNS¾å¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥«¥ò¥ë¤È°¦¼ÂÀèÀ¸¤¬¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥¤¥Á¥ã¤Ä¤¯¤È¤³¤í¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£°¦¼ÂÀèÀ¸¤Î¤¦¤á¤¨¡Á¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¢¥¤¥¹¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¡¢2¿Í¶¦¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡£¿·CM!?¡¡¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Âº¤¤¡£¥Û¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ë¥Ô¥å¥¢¤Ê¥«¥ò¥ë¤¯¤ó¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¤¤¤¡£¤º¤Ã¤È¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°¦¼Â¤Î¸òºÝÁê¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÈÀî¸¶¤Ê¤Ë¤¬¤·¡É¤³¤ÈÀî¸¶ÍÎÆó¡ÊÃæÅçÊâ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¡ÖÀî¸¶¤Ê¤Ë¤¬¤·¤¬ÎÉ¤¤ÅÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼Ï¢È¯¤ÎÎÉ¤¤²ó¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÀî¸¶¤Ê¤Ë¤¬¤·¤¬ÎÉ¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿?¡¡¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖºÇ¸å¤ËËÜÅö¤Î°¦¤ò¸«¤»¤¿¤Ê¤Ë¤¬¤·¡£µã¤±¤ë¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¤·¤Ï¡¢³ØÎò¤â¿¦¶È¤â¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥ò¥ë¤«¤é¡Ø°¦¡Ù¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡£¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥ÈÅª¤Ê¤³¤È¤â¤·¤Æ¤ë¤·¡¢ËÜÅö¤ÏÁÇÄ¾¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÏTVer¡¢FOD¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£