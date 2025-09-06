女子シングルス準決勝で、第23シードの大坂なおみ（27＝フリー）は第8シードのアマンダ・アニシモバ（24＝米国）に7―6、6―7、3―6で逆転負けし、5年ぶり3度目の決勝進出を逃した。ただ、4大大会の4強は23年7月の出産後では最高成績で、復活を印象付けた。また車いす部門は男子シングルスの小田凱人（19＝東海理化）、女子シングルスの上地結衣（31＝三井住友銀行）がともに準決勝進出を決めた。

試合時間は2時間56分。日付をまたいだ激闘を終えた大坂は、直後こそ敗戦に表情を曇らせたが、会見では柔らかな笑みを浮かべた。「悲しい気持ちはない。全て出し切った」。史上4人目となる、母としての4大大会女子シングルス制覇はお預けとなったが、全盛期に勝るとも劣らない、戦いぶりを見せた。

第1セットはタイブレークの末に先取し、第2セットは逆にタイブレークで落とした。心身ともにすり減る消耗戦。第3セットはふくらはぎを気にする場面も見られ、1―1で迎えた第3ゲーム以降は相手のリターンを追いかける粘りもなくなったが、「ここまで勝ち上がって痛みを感じない方が不自然。トップレベルで戦う代償」と自身を慰めた。

4大大会の準々決勝以降で敗れたのは初めてで、8強入りした場合の不敗神話は5大会目で途切れた。だがパワーに頼らないテニスで、出産前とは異なる形で復活を遂げた。「自分にとって刺激になった。腹を立てたり、落ち込んだりすることはない。またこの舞台に戻ってきて、学んだことを生かしたい」と視線を移した。