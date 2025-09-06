ガバッと穿くだけ！【大人のしまむら】40・50代がシャレる♡「コクーンパンツ」

大人の洗練スタイルを楽しめそうな、トレンドシルエットのパンツを【しまむら】で発見！ 立体感があり、自然にこなれ感を醸し出せそうです。今回はしまむらで展開する大人ブランド「SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）」から「コクーンパンツ」を紹介します。40・50代女性のコーデにも取り入れやすいので、ぜひチェックしてみて。

ウエストゴムでラクに穿けそう！ 美脚見えパンツ

【しまむら】「ペインターコクーンパンツ」\2,420（税込）

ウエストはオールゴム仕様でリラクシーに穿けそうなコクーンパンツ。立体感のあるコクーンシルエットが、美脚見えを叶えてくれそうです。ペインターポケットやハンマーループのデザインがポイントで、カジュアルに着こなしやすいデザインです。カラーは濃紺と濃黒の2色展開です。

モノトーンでつくる 洗練ボーダースタイル

ボーダートップスと濃黒のコクーンパンツを合わせた、程よくリラクシーでこなれ感のある大人カジュアルスタイル。裾に異素材フリルをあしらったボーダートップスをパンツが引き立て、モノトーン配色ながらも、着こなしをシンプルに見せないのがポイントです。

ポケットがアクセントに！ カジュアルなデニムのコクーンパンツ

【しまむら】「デニムコクーンパンツ」\2,420（税込）

丸みのあるシルエットとフロントの大きめポケットが特徴のコクーンパンツ。シンプルなトップス合わせでもシャレ見えしそうです。ウエストゴム & 脚のラインを拾わず、ラクに穿けるのも魅力。公式Instagramによると「サンダルでも、フラットシューズでも合わせやすい」とのことなので、足元コーデも楽しめます。

シンプルなトップス合わせでもこなれスタイル

黒のベーシックなトップスに「デニムコクーンパンツ」を合わせた、こなれカジュアルスタイル。シンプルなデザインのトップスでも、丸みのあるシルエットや大きめポケットがほどよいアクセントに。ネックレスやきれいめサンダルで上品さをプラスすれば、ラフすぎず着こなしがキマります。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：K.Yuka