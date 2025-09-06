ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２３５ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式5日（NY時間13:11）（日本時間02:11）
ダウ平均 45385.33（-235.96 -0.52%）
ナスダック 21661.86（-45.83 -0.21%）
CME日経平均先物 42850（大証終比：-220 -0.51%）
欧州株式5日終値
英FT100 9208.21（-8.66 -0.09%）
独DAX 23596.98（-173.35 -0.73%）
仏CAC40 7674.78（-24.14 -0.31%）
米国債利回り
2年債 3.487（-0.101）
10年債 4.074（-0.087）
30年債 4.773（-0.081）
期待インフレ率 2.359（-0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.662（-0.057）
英 国 4.646（-0.074）
カナダ 3.267（-0.081）
豪 州 4.339（-0.015）
日 本 1.573（-0.017）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝61.78（-1.70 -2.68%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3651.90（+45.20 +1.25%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝110605.25（+198.28 +0.18%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1628万6623（+29197 +0.18%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
