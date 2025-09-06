NY株式5日（NY時間13:11）（日本時間02:11）
ダウ平均　　　45385.33（-235.96　-0.52%）
ナスダック　　　21661.86（-45.83　-0.21%）
CME日経平均先物　42850（大証終比：-220　-0.51%）

欧州株式5日終値
英FT100　 9208.21（-8.66　-0.09%）
独DAX　 23596.98（-173.35　-0.73%）
仏CAC40　 7674.78（-24.14　-0.31%）

米国債利回り
2年債　 　3.487（-0.101）
10年債　 　4.074（-0.087）
30年債　 　4.773（-0.081）
期待インフレ率　 　2.359（-0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.662（-0.057）
英　国　　4.646（-0.074）
カナダ　　3.267（-0.081）
豪　州　　4.339（-0.015）
日　本　　1.573（-0.017）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝61.78（-1.70　-2.68%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3651.90（+45.20　+1.25%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝110605.25（+198.28　+0.18%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1628万6623（+29197　+0.18%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ