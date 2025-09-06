　6日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比220円安の4万2850円と急落。日経平均株価の現物終値4万3018.75円に対しては168.75円安。出来高は1万3206枚となっている。

　TOPIX先物期近は3092.5ポイントと前日比17ポイント安、TOPIXの現物終値比は12.81ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42850　　　　　-220　　　 13206
日経225mini 　　　　　　 42850　　　　　-220　　　242222
TOPIX先物 　　　　　　　3092.5　　　　　 -17　　　 14607
JPX日経400先物　　　　　 27745　　　　　-205　　　　 664
グロース指数先物　　　　　 765　　　　　　-4　　　　1275
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース