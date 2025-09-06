日経225先物：6日2時＝220円安、4万2850円
6日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比220円安の4万2850円と急落。日経平均株価の現物終値4万3018.75円に対しては168.75円安。出来高は1万3206枚となっている。
TOPIX先物期近は3092.5ポイントと前日比17ポイント安、TOPIXの現物終値比は12.81ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42850 -220 13206
日経225mini 42850 -220 242222
TOPIX先物 3092.5 -17 14607
JPX日経400先物 27745 -205 664
グロース指数先物 765 -4 1275
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
