◇ナ・リーグ ドジャース3−5パイレーツ（2025年9月4日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は4日（日本時間5日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で出場し、恋人の前で快投した剛腕ポール・スキーンズ投手（23）に2三振を喫するなど3打数無安打に終わった。ナ・リーグ中地区最下位のパ軍にまさかの同一カード3連敗。前日まで「20」だった西地区優勝へ向けたマジックが消滅した。

大谷は最速164キロ右腕スキーンズとの怪物対決に完敗だった。初回は2球で追い込まれ、7球目の98・8マイル（約159・0キロ）直球で空振り三振した。3回2死二塁では勝負を避けられたような四球で10試合連続出塁へ伸ばしても、6回先頭では3球三振。最後は98・3マイル（約158・2キロ）の速球にバットが空を切った。

通算4度目の激突。昨年6月5日の初対戦で中越え2ランを含む2安打を放った以降は3試合連続で封じられた。計12打席で6三振。前日は風邪の症状で登板を回避するなど万全でない体調では難敵攻略は難しかった。

一方のスキーンズは8奪三振の6回2安打無失点で10勝目を挙げてスイープに大きく貢献した。「うまく投げられた。本当にいい試合だった。野球界で一番強いかもしれないチーム相手とやるのは楽しい」。元体操選手で人気インフルエンサーの恋人オリビア・ダンさん（22）が観戦に訪れ、大谷を三振に仕留めた初回には「フォーーーー！」などと絶叫する様子をSNSに投稿して喜んだ。

防御率1・98で1点台に突入し、サイ・ヤング賞争いでも独走を印象づける快投。デーブ・ロバーツ監督は「リーグ屈指の投手と当たったわけだから仕方ない部分はある」と脱帽した。ただ、ダイヤモンドバックスと合わせて低迷する2球団との直近6試合で5敗。「勝率5割に満たないチームにやられている理由は分からない」とぶぜんとした。7ゲーム差の3位ながら直接対決を7試合残すジャイアンツに自力優勝の可能性が復活し、優勝マジックが消滅。「これから最高の野球ができると信じている」と懸命に前を向いた。(杉浦 大介通信員)

≪次回登板9日≫風邪の症状のため3日の先発登板を回避した大谷の次回登板が8日（日本時間9日）、本拠地でのロッキーズ戦に決まった。当初は5日（同6日）からの敵地でのオリオールズ3連戦中としていたロバーツ監督は「少し余分に時間を与えて体を整えさせるため。まだ胸のあたりの不調や疲労感に対処している。5回を投げ切れる可能性を高めるためのスケジュール」と説明した。

≪9回反撃も及ばず≫2点差まで迫った9回、なお2死一、二塁で5月以来の出場だった捕手ロートベットが3球三振に倒れて反撃が終わった。正捕手スミスが右手甲打撲で欠場し、先発マスクのラッシングを8回から交代させたことが裏目。ロバーツ監督は「（打席が）回ってくると分かっていれば残したが、あの時点ではそう思えなかった」と弁明した。5回5失点で4敗目のスネルは「必ず軌道に乗れると思っている」と再上昇を期した。