NY株式5日（NY時間12:10）（日本時間01:10）
ダウ平均　　　45399.56（-221.73　-0.49%）
ナスダック　　　21662.45（-45.24　-0.21%）
CME日経平均先物　42770（大証終比：-300　-0.70%）

欧州株式5日GMT16:10
英FT100　 9208.21（-8.66　-0.09%）
独DAX　 23596.98（-173.35　-0.73%）
仏CAC40　 7674.78（-24.14　-0.31%）

米国債利回り
2年債　 　3.476（-0.112）
10年債　 　4.067（-0.094）
30年債　 　4.772（-0.082）
期待インフレ率　 　2.352（-0.038）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.662（-0.057）
英　国　　4.646（-0.074）
カナダ　　3.262（-0.086）
豪　州　　4.339（-0.015）
日　本　　1.573（-0.017）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝61.53（-1.95　-3.07%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3647.10（+40.40　+1.12%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝110737.13（+330.16　+0.30%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1626万5070（+48494　+0.30%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ