ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２２１ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式5日（NY時間12:10）（日本時間01:10）
ダウ平均 45399.56（-221.73 -0.49%）
ナスダック 21662.45（-45.24 -0.21%）
CME日経平均先物 42770（大証終比：-300 -0.70%）
欧州株式5日GMT16:10
英FT100 9208.21（-8.66 -0.09%）
独DAX 23596.98（-173.35 -0.73%）
仏CAC40 7674.78（-24.14 -0.31%）
米国債利回り
2年債 3.476（-0.112）
10年債 4.067（-0.094）
30年債 4.772（-0.082）
期待インフレ率 2.352（-0.038）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.662（-0.057）
英 国 4.646（-0.074）
カナダ 3.262（-0.086）
豪 州 4.339（-0.015）
日 本 1.573（-0.017）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝61.53（-1.95 -3.07%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3647.10（+40.40 +1.12%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝110737.13（+330.16 +0.30%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1626万5070（+48494 +0.30%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
