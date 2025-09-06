三代目 J SOUL BROTHERSの今市隆二（39）が5日深夜、公式サイトを通じ、結婚していたことを発表した。お相手は一般女性で、第1子が誕生したことも公表され、ネットでは驚きの声があがった。

公式サイトで「一部報道にありました通り、このたび私、今市隆二はかねてよりお付き合いをしておりました一般の方と結婚し、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」とし「妊娠中は体調や経過に不安定な要素があり、出産まで安心してお伝えできる状況ではなかったため、当初より公表を控えておりました」と説明した。

それでも「無事に出産を迎えたタイミングで皆さまにご報告する予定でしたが、私自身がご迷惑をおかけしていたこともあり、発表をいつのタイミングですべきか慎重に考え、悩んでおりました」とし「本来であれば、皆さまに一番にご報告すべきところですが、報道が先行してしまったこと、そして現在活動を自粛している中での発表となったことで驚かせてしまい、大変申し訳ありません」などと伝えた。

今市は現在、7月31日に脅迫と暴行の疑いで書類送検され、活動を自粛中。ネットでは「えーーーー」「え？？？衝撃すぎる」「結婚したの？！！」「情報追いつかん」「びっくりして声出た」といった声があがった。