ダンス＆ボーカルグループ「三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE（以下、三代目JSB）」のメンバー今市隆二（39）が今年4月、結婚していたことが「週刊文春」の取材で分かった。第一子も誕生しており、所属事務所LDHが取材に認めた。

【画像】タクシー車内で暴行・脅迫事件を起こした今市隆二の写真を見る

三代目JSBは2010年にデビュー。今市は当初からメインボーカルを務める人気メンバーだ。だが、今年4月にタクシー車内で暴行・脅迫事件を起こした疑いで7月に書類送検されたことが発覚。8月には示談が成立したと報じられたが、現在まで活動を自粛している。



今市（右から3番目）と三代目JSBのメンバーたち 本人SNSより

こうした騒動のさなか、実は今市の私生活には大きな変化があった。今市の知人が言う。

「今市は、タクシーの騒動と同じ時期の今年4月、A子さんと入籍しました。さらに同月、第一子も誕生しました」

LDHは何と答えるか

所属事務所LDHに尋ねると、「結婚し、第一子が誕生いたしました」などと認める返答があった。

配信中の「週刊文春 電子版」記事では、妻との交際について、事務所の具体的なコメント内容、現在の生活ぶり、そしてタクシー事件の真相などを詳しく報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春）